Τα εισιτήρια των ΚΤΕΛ έχουν ήδη ακριβύνει: Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές - Δείτε παραδείγματα

Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ήδη τα ΚΤΕΛ, με τα κόμιστρα, τουλάχιστον στον σταθμό Κηφισού, να έχουν ανέβει έως και 10%.

Για την αναμενόμενη εξέλιξη, λόγω της μετακύλισης των εκτοξευμένων τιμών του πετρελαίου, κάνει λόγο το MEGA από τον πολυσύχναστο σταθμό της Αθήνας, με τις ανατιμήσεις να ισχύουν ήδη από την περασμένη Παρασκευή (13/3).

Μάλιστα, σε όσους κάνουν το ταξίδι στη γραμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα, προβλέπεται νέα αναπροσαρμοή τιμών, ακόλουθα της απόφασης του Υπουργείο Υποδομών.

Ως παράδειγμα, για ένα εισιτήριο μονής διαδρομής στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα, που μέχρι πρότινος κόστιζε 45 ευρώ, πλέον οι πελάτες των ΚΤΕΛ θα καλούνται να πληρώσουν 51,50 ευρώ, αύξηση της τάξεως των 5,50 ευρώ.