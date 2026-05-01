Τέθηκε σε προσωρινή ισχύ η συμφωνία Mercosur: Τι προβλέπει

Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, τίθεται σήμερα (1/5) σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur.

Πέρα από τον οικονομικό της αντίκτυπο, η συμφωνία έχει και σημαντική πολιτική διάσταση, καθώς προωθεί την πολυμερή συνεργασία σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων και αντανακλά την ευρωπαϊκή προσπάθεια να ανακτήσει έδαφος στη Λατινική Αμερική έναντι της Κίνας.

Η συμφωνία με τις χώρες του οικονομικού μπλοκ της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη) προχωρά παρά τις έντονες αντιδράσεις της Γαλλίας και του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Η πορεία της δεν θεωρείται ακόμη οριστική, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απευθύνει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητά της, πριν προχωρήσει στην τελική επικύρωση.

Mercosur: Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συμφωνία καταργεί το 91% των δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και το 92% στις εξαγωγές της Mercosur, ξεκινώντας από σήμερα για ορισμένα προϊόντα και προοδευτικά για τα υπόλοιπα.

Από ευρωπαϊκή πλευρά, οι δασμοί 35% στην αυτοκινητοβιομηχανία θα καταργηθούν σταδιακά πλήρως, στο κρασί ο ισχύων δασμός 27% θα καταργηθεί πλήρως τον όγδοο χρόνο, στα μηχανήματα το τρέχον 20% θα καταργηθεί εντός μέγιστης προθεσμίας 15 ετών, ενώ αναγνωρίζονται 344 Ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Από την πλευρά της Mercosur, για το βόειο κρέας έχει συμφωνηθεί ποσόστωση 99.000 τόνων ετησίως με δασμό 7,5%, για το κρέας κοτόπουλου η ποσόστωση φτάνει στους 180.000 τόνους ετησίως με )%.

Μηδενικοί δασμοί θα υπάρχουν και για 180.000 τόνους ζάχαρη ετησίως από τη Βραζιλία και 10.000 από την Παραγουάη, για 45.000 τόνους μέλι ετησίως και 3.000 τόνους αυγά ετησίως.

Για τα εσπεριδοειδή, οι εξαγωγές λεμονιών θα είναι απαλλαγμένες από δασμούς σε 7 χρόνια, ενώ των πορτοκαλιών και των μανταρινιών σε 10.

Αντιδρούν αγρότες στην ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αγρότες σε όλη την Ευρώπη, δεν επιθυμούν τη συμφωνία καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα, όπως κρέας και αγροτικά αγαθά, τα οποία παράγονται με χαμηλότερο κόστος και συχνά με πιο χαλαρούς κανονισμούς σε σχέση με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αυτό, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και πιέζει τα εισοδήματά τους, ενώ παράλληλα εκφράζονται και ανησυχίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αποψίλωση δασών στη Λατινική Αμερική.

Διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις αγροτών έχουν λάβει χώρα σε όλη την Ευρώπη το 2026 ενόψει συμφωνίας.