Ετοιμάζεται για καύσωνα η Ευρώπη: Ποιες πόλεις θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου

Ένα μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για το πρώτο σημαντικό καύσωνα του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται να ανέβουν πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό και νέα μηνιαία ρεκόρ για τον Μάιο αναμένεται να σημειωθούν σε εκατοντάδες μέρη.

Οι θερμοκρασίες σε όλη την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή (22/5) και την επόμενη εβδομάδα, φτάνοντας τους 32 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι και το Λονδίνο και τους 35 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Γαλλία, με μέγιστες θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές Guadiana και Guadalquivir της Ισπανίας.

«Τόσο οι μέγιστες όσο και οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα για την εποχή σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στα νοτιοδυτικά, κατά τη διάρκεια ενός πρόωρου καύσωνα που θα είναι έντονο και θα διαρκέσει αρκετές ημέρες», δήλωσε η Météo-France στον Guardian.

Ο Γάλλος εθνικός μετεωρολόγος δήλωσε ότι η Ευρώπη, «η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, θα μπορούσε να αναμένει τέτοια εξαιρετικά θερμικά φαινόμενα «όλο και πιο συχνά και όλο και πιο πρόωρα, και να είναι όλο και πιο έντονα».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν εκδοθεί «έκτακτες» προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα για το Σαββατοκύριακο, θα μπορούσαν να φτάσουν τους 33°C τοπικά τη Δευτέρα, ξεπερνώντας την τρέχουσα υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Μάιο, η οποία ήταν 32,8°C, και σημειώθηκε το 1944.

Μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν επίσης να εισέλθουν σε κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα υπερβαίνουν τους 26°C έως 28°C - ανάλογα με την τοποθεσία - για τρεις ημέρες. Αυτό είναι απίθανο στη Γαλλία, όπου οι νυχτερινές θερμοκρασίες πρέπει επίσης να παραμένουν πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο για να κηρυχθεί επίσημο κύμα καύσωνα, ή στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες θα πρέπει να φτάσουν σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα.

Στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν ήδη τους 38°C την Πέμπτη, ένα δίχρονο κορίτσι πέθανε στη βορειοδυτική περιοχή της Γαλικίας, αφού κατά λάθος αφέθηκε στο αυτοκίνητο του πατέρα της για ώρες.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, δήλωσε ότι το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα και θα μπορούσε να φέρει θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. «Η πλήρης καλοκαιρινή ζέστη είναι η φράση που περιγράφει καλύτερα τον καιρό που θα δούμε σε όλη την Ισπανία τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Aemet, Rubén del Campo.

«Οι θερμοκρασίες θα είναι μεταξύ 5°C και 10°C πάνω από τον εποχιακό μέσο όρο - και 10°C πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή του χρόνου στις βόρειες περιοχές. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που βλέπουμε συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο».