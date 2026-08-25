Πριν από το Στόουνχεντζ και τις Πυραμίδες: Πού βρίσκεται το γηραιότερο δέντρο στον πλανήτη

Βαθιά στα Λευκά Όρη της ανατολικής Καλιφόρνιας, προστατευμένο από τα ανθρώπινα βλέμματα, βρίσκεται ένα δέντρο που αψηφά τον ίδιο τον χρόνο: ο Μαθουσάλας.

Με ηλικία που υπολογίζεται στα 4.850 έτη, το συγκεκριμένο πεύκο άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές της Εποχής του Χαλκού. Ο κύκλος ζωής του προηγείται ιστορικών οροσήμων, όπως η κατασκευή των Πυραμίδων της Γκίζας και η άνοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανακάλυψη και το επτασφράγιστο μυστικό

Το 1956, ο πρωτοπόρος δενδροχρονολόγος Edmund Schulman επισκέφθηκε το Εθνικό Δάσος Ίνιο για να μελετήσει τα πεύκα Great Basin Bristlecone. Μέσα από αναλύσεις, εντόπισε ένα δέντρο που ξεπερνούσε σε ηλικία τα 4.600 χρόνια, δίνοντάς του το όνομα της βιβλικής μορφής του Μαθουσάλα.

Μέχρι και σήμερα, η ακριβής τοποθεσία του δέντρου παραμένει αυστηρά μυστική για να προστατευθεί από βανδαλισμούς.

Επίδοξοι διεκδικητές του τίτλου

Παρότι ο Μαθουσάλας θεωρείται το αρχαιότερο μεμονωμένο (μη κλωνικό) δέντρο στον κόσμο, η πρωτιά του έχει αμφισβητηθεί:

Κλωνικοί οργανισμοί: Οργανισμοί όπως το δάσος λεύκας Pando στη Γιούτα διαθέτουν ριζικά συστήματα δεκάδων χιλιάδων ετών, ωστόσο οι μεμονωμένοι κορμοί τους ζουν περίπου έναν αιώνα.

Ο «Προμηθέας»: Ένα αρχαιότερο πεύκο (ηλικίας 4.862 ετών) που δυστυχώς κόπηκε το 1964 από ερευνητές, αφήνοντας ξανά τον τίτλο στον Μαθουσάλα.

Ο «Προπάππους» (Gran Abuelo): Ένα κυπαρίσσι στη Χιλή που εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίζει τα 4.800 έτη, αν και η ηλικία του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μέχρι να φέρει η επιστήμη στο φως νέα δεδομένα, ο Μαθουσάλας στέκει αγέρωχος, θυμίζοντάς μας την αντοχή και το μεγαλείο της φύσης.