Τι κι αν είναι Σεπτέμβριος: Ιστορικά 45άρια στην Ισπανία, η οποία δεν λέει να δροσιστεί

Παρότι έχουμε μπει στον Σεπτέμβριο, η θερμοκρασία στην Ισπανία δεν φαίνεται να υποχωρεί, όπως φαίνεται και από τους 45,7 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν στο Ελ Γρανάδο, στην Ανδαλουσία. Αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τέτοιο μήνα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (04/09), Μετεωρολογική Υπηρεσία Aemet, το προηγούμενο ρεκόρ - επίσης των 45,7 βαθμών Κελσίου - είχε καταγραφεί στο Μοντόρο, επίσης στην Ανδαλουσία, στις 6 Σεπτεμβρίου 2016.

Μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας - όχι όμως εκείνη όπου βρίσκεται το Ελ Γρανάδο - είχαν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για κάποιες ώρες χθες από την Aemet, που είχε πει ότι ήταν η πρώτη φορά από τη δημιουργία του συστήματος προειδοποιήσεων το 2007 που ενεργοποιήθηκε σε αυτό το επίπεδο τον Σεπτέμβριο για τον λόγο αυτόν.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βιώνει φέτος ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, με κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι και το τελευταίο αυτή την εβδομάδα.

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο έβδομος μήνας του χρόνου, που σημαδεύτηκε από πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης στην Ισπανία, ήταν επίσης ο πιο ξηρός από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1961, διευκρίνισε η Aemet.