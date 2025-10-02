Άδωνις Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: «Αν πάθει κάτι, οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά»

Για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι που διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή Live Now στο ΕΡΤnews.

«Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», τόνισε ο υπουργός.

«Το ΕΚΑΒ έχει ειδικό ρόλο και θεσμική αποστολή, δεν πάει πουθενά για να "εκφοβίσει", αλλά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του πολίτη».

Ο υπουργός στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως βρίσκεται κοντά στον Πάνο Ρούτσι σταθμός του ΕΚΑΒ, προκειμένου σε περίπτωση που επιδεινωθεί η υγεία του να λάβει άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επιπλέον, ανέφερε πως σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, ο ίδιος αρνήθηκε εξέταση και ότι αργότερα διέψευσε ότι δέχθηκε ιατρική φροντίδα.

«Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει “δικό του γιατρό”. Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προειδοποίησε ότι αν επιδεινωθεί η υγεία του Πάνου Ρούτσι, θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη εκείνοι που τον «καθοδηγούν»:

«Αν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι» είπε.

«Ας είμαστε σαφείς: Αν πάθει κάτι ο Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια», τόνισε ο υπουργός.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Το κράτος έκανε το καθήκον του. Η ευθύνη τώρα βαραίνει όσους εμποδίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, και τους καλώ να σταματήσουν άμεσα».

Υπόθεση θανάτου 28χρονης εγκύου στην Άρτα

Αναφερόμενος και στην τραγική υπόθεση της 28χρονης εγκύου στην Άρτα που κατέληξε μετά από χορήγηση αντιβίωσης, ο υπουργός επανέλαβε ότι:

«Έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ και η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπήρξε ιατρική αμέλεια. Η ασθενής δεν είχε δηλώσει αλλεργία και είχε ξαναπάρει την ίδια αντιβίωση στο παρελθόν».

Και ξεκαθάρισε: «Ιατροδικαστική εξέταση προβλέπεται μόνο όταν υπάρχει υπόνοια εγκληματικής ενέργειας ή ιατρικής αμέλειας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση»

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι αν η οικογένεια ζητήσει ιατροδικαστική εξέταση, αυτή θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.