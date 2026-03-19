Άδωνις Γεωργιάδης: «Η μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου προχωράει»

Αναφορικά με το βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου με πρωταγωνιστή τον ίδιο να τρώει κράκερ στην αίθουσα της Βουλής ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την άμεση απόφαση για αλλαγή στην κανονισμό της Βουλής και σχολίασε σχετικά:

«Δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ μεγάλη αγένεια να βιντεοσκοπείς κάποιον την ώρα που τρώει κάτι; Είναι ευγενικό;», ενώ στη συνέχεια τοποθέτησής του στην εκπομπή «Τo' Χουμε» αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας «η γυναίκα αυτή που είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας και απαισιότητας όποιον βλέπει μπροστά της του κάνει bullying. Εγώ το bullying δεν το ανέχομαι».

Όταν ο Κώστας Τσουρός του επισήμανε πως όταν ένας εξαπολύει στον άλλο χαρακτηρισμούς, ο άλλος αναγκάζεται να απαντήσει, ο υπουργός δήλωσε: «Συγγνώμη, θα το αποσύρω. Θα πω ότι είναι μια γλυκύτατη κυρία, ευγενέστατη, γαλήνια, συνώνυμο της ησυχίας και της ειρήνης. Είστε ευχαριστημένος;». Και κατέληξε: «Η συμπεριφορά της δεν είναι φυσιολογική. Ο καθένας που τη βλέπει το καταλαβαίνει».

Παράλληλα ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η μήνυση προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προχωράει, αλλά πως δεν έχει καταθέσει νέα.

«Η μήνυση προχωράει. Και κάποιοι μου είπαν προχθές γιατί δεν της κατέθεσα κι άλλη μήνυση, αλλά όλη μέρα μηνύσεις στην Κωνσταντοπούλου θα κάνω; Έχουμε και δουλειές να κάνουμε, δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη μέρα με την Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συμπλήρωσε: «Εδώ προχθές βγήκε και είπε το απίθανο, ότι έστειλα τη φρουρά μου λέει, στη δίκη του Σήφη Βαλυράκη για να την τραμπουκίσουν. Το οποίο είναι ένα φανταστικό γεγονός, βγαλμένο απ’ το μυαλό της.

Είναι σαν να ζει σε παράλληλο σύμπαν. Σαν να ‘χει παραισθήσεις. Σαν να ακούει φωνές. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δεν είχα ιδέα ότι γινόταν αυτή η δίκη. Εγώ δεν γελάω γι’ αυτό. Γιατί αυτό αν έχεις τέτοιου τύπου παραισθήσεις, είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό».