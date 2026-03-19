Αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής μετά το βίντεο με τα «κρακεράκια»: Η δήλωση Κακλαμάνη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι οι κανονισμοί περί λήψης βίντεο στη Βουλή θα αυστηροποιηθούν μετά το Πάσχα.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στη Βουλή
Ο Νικήτας Κακλαμάνης σε Επιτροπή στη Βουλή
Το βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κράκερ εντός της Βουλής, αποτέλεσε την αφορμή για να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής σε ότι αφορά τη βιντεοσκόπηση, μετά το Πάσχα. 

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους ότι θα απαγορευτεί η λήψη βίντεο στην Ολομέλεια αλλά και σε χώρους της Βουλής

«Έρχονται σημειακές αλλαγές στον Κανονισμό μετά το Πάσχα με ρητή απαγόρευση βιντεοσκόπησης όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και σε όλες τις επιτροπές, όπως και στους διαδρόμους. 

Όταν φτιάχτηκε πριν 40 χρόνια ο Κανονισμός, δεν υπήρχαν καν κινητά, δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση. 

Θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές, θα τα πούμε, είναι υπό επεξεργασία», δήλωσε. 

