Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Ακρίβεια παντού, αυτό τον τίτλο θα έβαζα στη διακυβέρνησή σας»

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκης για την ακρίβεια απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης με θέμα «Προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει”;».

Στην πρωτολογία του στη Βουλή, το πρωί της Παρασκευής (10/07) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε:

«Ήταν στόχος σας ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ήταν στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις; Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά ή πάνε αρκετά καλά όταν μαζί με τη Βουλγαρία ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27;»

Ο Ανδρουλάκης «εξιστορεί» την ακρίβεια

Συνεχίοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Ή μήπως είχατε στόχο να βάζει ο ελληνικός λαός ολοένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υγεία και παιδεία; Είχατε στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις ότι θα πληρώνουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη των 27;

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Ή μήπως είχατε υποσχεθεί ότι το κόστος στέγασης θα απογειωθεί με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να δίνουν δυσανάλογο μέρος του εισοδήματός τους για ένα σπίτι; Ή μήπως είχατε δεσμευτεί ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες.

Ή μήπως είχατε δεσμευτεί ότι θα ταυτίζετε την κυβέρνησή σας με ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και φωτογραφικών διαγωνισμών;

Αυτά τα χρήματα που χάνονται -ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων- θα μπορούσαν να γίνουν ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος που θα έδινε καλύτερες υπηρεσίες, άρα θα αποκλιμάκωνε ανελαστικές δαπάνες.

Παράδειγμα εμβληματικό τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ το ένα, πέντε και έξι φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία απάντηση γι’ αυτά; Δεν το είδατε αυτό; Την τεράστια διαφορά να τη σταματήσετε. Να υπάρχει εξοικονόμηση πόρων».

Ανδρουλάκης: «Ακρίβεια παντού, μα παντού»

Αν λοιπόν εγώ έβαζα έναν τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν ''ακρίβεια παντού, μα παντού''. Και τα στοιχεία είναι αμείλικτα, σύμφωνα με τη Eurostat, επί επτά συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Και αν ο γενικός πληθωρισμός είναι πρόβλημα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή. Από τον Ιούλιο του ’19 έως τον Απρίλιο του ’26, οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%.

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Η απάντησή σας είναι ως συνήθως, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί.

Ποιοι μισθοί αυξάνονται; Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΕ, από το ’19 έως το ’25 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021.

Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση στην αγοραστική δύναμη που επικαλείσθε;

Και αν αυτό ισχύει για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους είναι ακόμη χειρότερα. Στον ίδιο τον απολογισμό σας παραδέχεστε ότι ο εσωτερικός πληθωρισμός έφτασε στο 19,8%, ενώ οι αυξήσεις σε συντάξεις ήταν 16,4%. Δηλαδή ακόμη και με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης».