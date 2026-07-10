Το «όπλο» Μητσοτάκη στη συζήτηση της Βουλής για την ακρίβεια και το στοίχημα της κυβέρνησης

Με επιπλέον «όπλο» στη φαρέτρα του τη χθεσινή (09/10) εθνική συμφωνία για την περεταίρω μείωση των τιμών σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων από την 31η Αυγούστου σε συνέχεια της διατήρησης της μείωσης των τιμών σε 2.000 κωδικούς στο ράφι, προσέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 στη Βουλή, σηκώνοντας το γάντι που του πέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια μέσω της επίκαιρης ερώτησής του.

Με το κόστος ζωής να παραμένει το κορυφαίο ζήτημα ανησυχίας για τους πολίτες και τον ίδιο να έχει προσδιορίσει τη μάχη κατά της ακρίβειας «διαρκή» και έχοντας δεσμευτεί για τη συνεχή ενίσχυση των εισοδημάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τη σημερινή (10/07) συζήτηση χρήσιμη και απαραίτητη ώστε να αναδειχτούν όλες οι παράμετροι του ζητήματος στη σωστή τους βάση αλλά και οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση για να δημιουργήσει αναχώματα.

Σύμφωνα με συνεργάτες του ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει εξ αρχής ότι η συζήτηση θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εντυπώσεις ή μεμονωμένες αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένες περιόδους οι οποίες εξηγούν την απότομη άνοδο ή πτώση των τιμών.

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Το στοίχημα

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός συνδέεται στενά και με τη διεθνή οικονομία και τη χρονική συγκυρία της παγκόσμιας αναταραχής με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ που ακολουθεί τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Θα παρουσιάσει έναν μίνι απολογισμό της πορείας της οικονομίας, εστιάζοντας στην αύξηση των αποδοχών και τις φοροελαφρύνσεις που όπως επιμένει υπερακαλύπτουν τις ανατιμήσεις. Αναγνωρίζοντας όμως ότι λόγω των ανατιμήσεων η ανάπτυξη της οικονομίας δεν αποτυπώνεται πάντα στο βαθμό που πρέπει στην τσέπη των πολιτών, θα θέσει σύμφωνα με πληροφορίες ως στοίχημα για την κυβέρνηση «τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να μετατραπούν σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό».

Έλλειψη αντιπρότασης από την αντιπολιτευτική «Βαβέλ»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έως σήμερα οδηγώντας σε μείωση των τιμών στα καύσιμα και στη συγκράτηση εκείνων στα super market, καθώς και εκείνα για τη στεγαστική κρίση με την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων με το πρόβλημα βεβαίως να παραμένει ανοιχτό συνιστώντας όμως – όπως θα επισημάνει – πανευρωπαϊκό πρόβλημα.

Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, ο ίδιος θα κατηγορήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη το ΠΑΣΟΚ ότι δεν παρουσιάζουν «καμία ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπρόταση» πέραν της μείωσης του ΦΠΑ για την οποία ο ίδιος επιμένει ότι όπου εφαρμόστηκε απέτυχε ενώ πιθανή οριζόντια εφαρμογή της θα προκαλούσε σημαντικές απώλειες κρατικών εσόδων. Θα πετάξει, δε, το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που προτείνουν το μέτρο να ξεκαθαρίσουν στους πολίτες από πού θα καλύψουν την «τρύπα» μείωσης του ΦΠΑ, αφήνοντας αιχμές για κρυφή φορομπηχτική πολιτική.

«Η Βαβέλ της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά ένα τέτοιο ζήτημα», αναμένεται να επαναλάβει, υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική ως τη μοναδική που διέπεται από ρεαλισμό και χειροπιαστά αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο θα θέσει και το δίλημμα των επόμενων εκλογών.