ΝΔ: Φρένο στην εσωστρέφεια μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ - Διαψεύστηκαν οι φόβοι για «Κούγκι»

Ικανοποίηση επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο για τη χθεσινή εξάωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καθώς εκτιμάται ότι τα μηνύματα ενότητας και συσπείρωσης που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός αποτυπώθηκαν και στις τοποθετήσεις των 43 βουλευτών που έλαβαν το λόγο.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει εξ αρχής τη λεπτή κόκκινη γραμμή μεταξύ «προβληματισμού και εσωστρέφειας» και ως προϋπόθεση για μια τρίτη εκλογική νίκη της ΝΔ «να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα», εκτιμάται πως παρά τις επιμέρους ενστάσεις, γκρίνιες ή παρατηρήσεις άπαντες απέδειξαν ότι η ΝΔ είναι πράγματι «μία γροθιά».

Ο Πρωθυπουργός έβαλε φρένο στην εσωστρέφεια, διαψεύδοντας όπως είπε και ο ίδιος όσους ανέμεναν ότι η συνεδρίαση αυτή θα προσιδιάζει σε «Κούγκι». Η εκτενής συζήτηση σε συνδυασμό με την πρόταση για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, θεωρείται ότι εκτόνωσαν τη συσσωρευμένη ένταση και ενίσχυσαν τη συσπείρωση.

Ακόμη και το επιτελικό κράτος που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο μάτι του κυκλώνα, αντί για αντιπαραθέσεις τροφοδότησε συζητήσεις για τη χρησιμότητά του ως εργαλείο συντονισμού και διακυβέρνησης με έμφαση στον τρόπο βελτίωσής του για να προσφέρει περισσότερα, με την κριτική να εστιάζεται – εμμέσως πάντως κι όχι με ονομαστικές αναφορές – στον Άκη Σκέρτσο.

«Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Το πολιτικό «μασάζ» των προηγούμενων ημερών με τετ α τετ του ίδιου του Πρωθυπουργού με βουλευτές που είχαν διατυπώσει έντονους προβληματισμούς ή και κριτική για κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και δια των κυρίων Χατζηδάκη, Νέζη και Χαρακόπουλου, απέδωσε. Ενώ οι γέφυρες που έριξε ο κ. Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ ηρέμησε τα πνεύματα.

Στην εκτόνωση συνέβαλλαν και τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, καθώς οι κάλπες λειτουργούν πάντα συσπειρωτικά. Μια εσωκομματική κρίση δεν βοηθά κανέναν κι αυτό φρόντισε να το επισημάνει ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας πως: «Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνά μόνο μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας».

Θετικά για το εσωκομματικό κλίμα λειτούργησε και η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με την πρόταση της ΝΔ για τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, καθώς ακούγοντας τις αντιρρήσεις ορισμένων βουλευτών για το ενιαίο ψηφοδέλτιο που καταργεί εν μέρει το σταυρό και το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού, αποδέχτηκε ότι έχουν βάση και πρέπει να συζητηθούν.

«Είναι σύνθετα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, ούτε υπάρχουν σίγουρες και τελικές σκέψεις προς κατάθεση. Είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, όπως πρέπει να συζητηθούν θέματα που δεν άπτονται ευθέως της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως στο εκλογικό σύστημα, ο σταυρός. Πιστεύω ότι ο σταυρός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας. Από την άλλη υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα μεγέθη των εκλογικών περιφερειών, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες απαιτούν άλλο είδος πολιτικής, οι μικρές εκλογικές περιφέρειες έχουν άλλου είδους πολιτική σχέση που μπορεί να δημιουργεί υπόνοια εξαρτήσεων», είπε στη δευτερολογία του.

Πάντως από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν τα «καρφιά». Με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού «να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», ο Άδωνις Γεωργιάδης άδραξε την ευκαιρία να σχολιάσει ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα» και να προσθέσει δηκτικά ότι «κάποιος υπουργός θα πήγαινε και στη Σελήνη για να μη μιλήσει». Αιχμή που ερμηνεύθηκε ότι είχε αποδέκτη τον Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσίαζε στην Πορτογαλία για συζητήσεις με τον ομόλογό του σχετικά με την προμήθεια από την Ελλάδα μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390. Ανάλογες αιχμές για συναδέλφους τους «απόντες» που «αρνούνται να βγουν στη μάχη» αλλά λειτουργούν «μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον» υπήρξαν και από τους κυρίους Πλεύρη, Θεοδωρικάκο, Καιρίδη και Μαρκόπουλο.

Το ενδιαφέρον πάντως επικεντρώθηκε στην αναγνώριση των συγκεκριμένων ενστάσεων από τον Πρωθυπουργό, όταν κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης έστειλε το μήνυμα ότι «είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες» και επισήμανε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αφορά υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα».