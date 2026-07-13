Απόφαση Πολιτικής Γραμματείας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την συντεταγμένη του πορεία»

Την απόφασή της εξέδωσε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μετά τη συνεδρίασή της, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, συμπόρευσης και ετοιμότητας για τις επερχόμενες εκλογές.



Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων. Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει ξανά»

Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μετά τη λήξη της συνεδρίασης: «Είναι θέμα ηθικής τάξης. Όσοι πάνε με την ΕΛ.Α.Σ δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ., όπως και σήμερα βουλευτές που λένε πως πάνε προς τα εκεί και που ήταν μέλη του οργάνου δεν ήρθαν.

Από τη μεριά του ο Νίκος Παππάς είπε: «Τελειώνει μια περίοδος ασάφειας… Παρόντες στην εκλογική μάχη το κόμμα μας, έχει το απόθεμα σε στελέχη σε πρόγραμμα σε ιδέες σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.

Νέα παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα της συνεδρίασης διακινείτο κείμενο υπογραφών μεταξύ μελών του κομματικού οργάνου, με το οποίο δηλώνουν ότι παραιτούνται τόσο από την Πολιτική Γραμματεία όσο και από την Κεντρική Επιτροπή.

Προς την έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ οδεύει και η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά.

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Λίγο μετά τις 3 έφτασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την ανάδειξη επικεφαλής που θα εκπροσωπεί το κόμμα εντός του Κοινοβουλίου.