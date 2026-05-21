Αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού: Γιγαντοοθόνη και πυρετώδεις εργασίες στην Αριστοτέλους

Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού έχει ξεκινήσει, καθώς λίγες ώρες απομένουν από την εκδήλωση που θα λάβει χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Πυρετώδεις είναι οι ετοιμασίες και όπως δείχνει το βίντεο του Orange Press Agency, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, η προσέλευση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.