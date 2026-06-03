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Αυγερινός: «Αν θυμάμαι καλά, η Καρυστιανού ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα του 2015»

Ο Θανάσης Αυγερινός μιλά για το νέο κόμμα, το δημοψήφισμα 2015, την Καρυστιανού και ζητά ρήξη με το παλιό πολιτικό σύστημα.

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Θανάσης Αυγερινός στο Ολύμπιον
Θανάσης Αυγερινός στο Ολύμπιον | Eurokinissi
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Στην πορεία και τις προτεραιότητες του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε ο εκπρόσωπός του, Θανάσης Αυγερινός, σε συνέντευξή του στον ANT1, αγγίζοντας παράλληλα ζητήματα που σχετίζονται με τη Μαρία Καρυστιανού και το δημοψήφισμα του 2015.

Όπως υπογράμμισε, το κόμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν διαθέτει χρηματοδότηση ή εταιρική υποστήριξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «δεν έχουμε εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά».

Περιέγραψε τη διαδικασία συγκρότησης ως μια προσπάθεια σύγκλισης διαφορετικών πολιτών, επισημαίνοντας ότι «πολίτες διαφορετικοί ενώνονται», ξεκινώντας από κοινές πεποιθήσεις και προχωρώντας σταδιακά στην οργάνωση και την οικονομική ενίσχυση. Όπως ανέφερε, το επόμενο διάστημα το κόμμα θα αποκτήσει ΑΦΜ και θα απευθύνει κάλεσμα στήριξης προς την κοινωνία.

 

Αναφερόμενος στο δημοψήφισμα του 2015, σημείωσε ότι – όπως θυμάται – η Μαρία Καρυστιανού είχε ταχθεί υπέρ του «όχι», όπως και η πλειονότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας πως τότε υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για τη διαπραγμάτευση της χώρας. «Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μετέφερε ότι η κ. Καρυστιανού είχε εκφράσει έντονη συναισθηματική φόρτιση και αυτοκριτική για την τραγωδία στα Τέμπη, σημειώνοντας ότι ένιωσε σε έναν βαθμό «συνένοχη» επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει το δυστύχημα, κάτι που – όπως είπε – συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους που βιώνουν βαριά απώλεια και αναζητούν ευθύνες και στον εαυτό τους.

Κλείνοντας, ο Θανάσης Αυγερινός ξεκαθάρισε ότι δεν διακρίνει περιθώρια συνεργασίας με τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις, τονίζοντας πως απαιτείται «απεγκλωβισμός από το παλιό πολιτικό σκηνικό» και δημιουργία χώρου για νέες πολιτικές προτάσεις και πρόσωπα που επιδιώκουν μια διαφορετική πορεία για τη χώρα.

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