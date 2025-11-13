Εξετάστηκαν σήμερα Τετάρτη (13/11) τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για τη διαρροή αποσπασμάτων από το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα πριν από την κυκλοφορία του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση αναμένεται αύριο.

Ο εκδοτικός οίκος, όπως έχει ανακοινώσει, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το βιβλίο θα βγει επίσημα στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου ενώ στις 3 Δεκεμβρίου, θα γίνει η παρουσίαση του.

Πώς σχολίασαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τις διαρροές της «Ιθάκης»

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχολιάσει τις διαρροές στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε «ΟΥΑΙ» με αφορμή τα αποσπάσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. «Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα, και βέβαια την αξιοπρέπειά μου και την αλήθεια θα την υπερασπιστώ», ανέφερε.

Υπήρξε σχόλιο και από την Έλενα Ακρίτα για την δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν από την επίσημη έκδοση, όπως είπε, «χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη, αυτό συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον νόμο δεν υπάρχει ουδεμία εξαίρεση».

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο: «Κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Μπορεί να είναι και ωφέλιμο. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα, ιδιαίτερα αν συζητήσουμε, ακόμα και να έχουμε κάνει μαζί κάποια πράγματα εμείς οι δύο στο παρελθόν. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια ένας από τους δύο να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί και να είναι και χρήσιμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ όμως λέω ότι πέρα από το ότι προκύψει από τη συζήτηση γιατί πολλά μπορούν να ανοίξουν και να έχουμε και διαφορετικές αναγνώσεις, μπορεί και εγώ να έχω μια διαφορετική ανάγνωση για κάτι. Σημασία έχει μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος»;