«Βολές» Γεραπετρίτη κατά Σαμαρά: «Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική για τη χώρα»

Απαντήσεις στα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του, που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, έδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δίχως όμως να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστόπουλου από τη Νέα Αριστερά, με θέμα τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε στην Ολομέλεια: «Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική, στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή κατηγορίες που είχε εξαπολύσει σε συνέντευξή του περί ενδοτισμού στην εξωτερική πολιτική.

Στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, ο κ. Σαμαράς επέμεινε στις αιτιάσεις του. «Όταν ζήτησα την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό κριτήριο την πατρίδα μου», σημείωσε. Παράλληλα, μίλησε για «νοοτροπία του κατευνασμού» στα εθνικά θέματα, με την οποία «θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιζητάς», ισχυρίστηκε πως «είμαστε απόντες από παντού» και έκανε λόγο για «πλήρη απομόνωση» της χώρας. «Ο συμβιβασμός πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα» είπε, ακόμη.

Παράλληλα, ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη Βουλή στο θέμα της Διάσκεψης. Όπως σημείωσε, παρά τη συνθετότητα των στιγμών, «αυτός είναι ο κατάλληλος χρονισμός ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύση στα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου», τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, «η Ελλάδα έχει την ισχύ να καταστεί ηγέτιδα δύναμη», καθώς διαθέτει και ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και «συνομιλεί με τις χώρες». Ειδικά για την Τουρκία, όπως είπε, «παρά τα προβλήματα έχουμε βρει μια λειτουργική σχέση ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις». Ωστόσο, όπως ανέφερε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο, στην οποία δεν απέκλεισε τη συμμετοχή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλων Οργανισμών.

