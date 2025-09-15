Βουλευτής της ΝΔ αυτο-αποθεώνεται για το χάλκινο της Εθνικής: Πόσταρε φωτογραφία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η ανάρτηση του βουλευτή της Α΄ Αθηνών της ΝΔ, Άγγελου Συρίγου, ο οποίος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική ομάδα μπάσκετ, στο Eurobasket 2025, έτρεξε να αυτοαποθεωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε «υπερήφανος που χειρίστηκα το θέμα της ιθαγένειας του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο το 2013, ως Γενiκός Γραμματέας του υπουργείου εσωτερικών, αρμόδιος για την ιθαγένεια».

Μία ανάρτηση - υπενθύμιση, για το ποιος βοήθησε στο να αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (γι αυτό πόσταρε και τη φωτογραφία) στην Εθνική ομάδα, φτάνοντας μέχρι το πολυπόθητο μετάλλιο.

Τουλάχιστον θα μάθουν πολλοί βουλευτές της ΝΔ και να προφέρουν σωστά το όνομα των παιδιών και να μην τους λένε Ακενοτούμπο, όπως συνήθιζε να τους αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τώρα στην επιτυχία, τα παιδιά από τη Νιγηρία είναι μέσα στην καρδιά τους και όλοι - όπως μαθαίνουμε- έτρεξαν να τα βοηθήσουν.

Τα σχόλια ποικίλα. Όχι όλα όμως αποθεωτικά για τη βοήθεια που παρείχε ο Άγγελος Συρίγος, το 2013.

