Με 155 «όχι» απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, έπειτα από μία θυελλώδη συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από μετωπική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης.

Η «σπίθα» που πυροδότησε την ένταση ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας —η οποία τελικά υπερψηφίστηκε— να ανέλθει ο πήχης της έγκρισης στις 151 ψήφους, αλλάζοντας το προβλεπόμενο όριο των 120 ψήφων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, με τους εκπροσώπους τους να κάνουν λόγο για απαράδεκτα «κοινοβουλευτικά τερτίπια» και «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», αποχωρώντας μαζικά από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρά την αποχώρηση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, η ίδια επέλεξε να παραμείνει στη θέση της, δηλώνοντας πως ο λόγος της παραμονής της ήταν για να καταγραφεί επίσημα η αρνητική της ψήφος.

Ανδρουλάκης: «Ο Νίξον της Ελλάδας είναι ο Μητσοτάκης»

Από το βήμα της βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη χαρακτηρίζοντάς τον «Νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο», κατά τη συζήτηση της πρότασης του κόμματος του για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του, απέρριψε κατηγορηματικά τα επιχειρήματα του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, για την απαιτούμενη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 βουλευτών, για τη σύσταση Εξεταστικής, τονίζοντας ότι «η στάση της κυβέρνησης αποδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητας της».

«Για άλλη μια φορά υποβαθμίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο ο οποίος βάζει τον κ. Βορίδη που ήρθε διότι προφανώς το χρωστά χάρη, για να πει επιχειρήματα που δεν στέκουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «ο νόμος που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης είναι του 2008 και όταν υπήρχε αίτημα για ίδιο θέμα, η Βουλή αποφάσισε με 151 και όχι με 120 όπως σήμερα ζητάει να γίνει».

Παράλληλα άφησε αιχμές για την στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη σημειώνοντας: «Στις 21/8/2022, όταν καταθέσαμε το αίτημα μας για τη σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές, προεδρεύων του Σώματος τότε ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, τότε αντιπρόεδρος.

Τότε η απόφαση που εσείς προεδρεύατε, πάρθηκε με 142 ψήφους. Γιατί τότε δεχθήκατε το αποτέλεσμα και σήμερα ζητάτε από εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό; Αντικρούετε τον ίδιο σας τον εαυτό.

Γιατί ούτε το Σύνταγμα ούτε ο Κανονισμός της Βουλής άλλαξε για την ΕΥΠ σε σχέση με το 2022». «Αυτό που μεσολάβησε ήταν ότι το μονομελές δικαστήριο έκανε αυτό που εσείς αρνηθήκατε να κάνετε, κάλεσε όλους αυτούς που εμπλέκονται και τους καταδίκασε. Και αυτοί τι λένε; Εμείς πουλήσαμε το «πρέντατορ» στο κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Νίξον της Ελλάδος. Και ο Νίξον της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Τι άλλαξε λοιπόν σήμερα; Ο εκβιασμός του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού».

«Είναι αυτός ο πρωθυπουργός που μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους τέσσερεις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων θα τους είχε οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτός ο πρωθυπουργός που κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει δεν έχει δικαίωμα να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας» ανέφερε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο κ. Ανδρουλάκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στους βουλευτές της ΝΔ που τον κατηγόρησαν ότι διέρρευσε κρατικά μυστικά με την δημοσιοποίηση των διαλόγων που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών, καλώντας τους να είναι πιο ταπεινοί.

«Περίμενα σήμερα από όλους εσάς να είστε λίγο ταπεινοί, και να μην βγαίνετε στα κανάλια και να λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα κρατικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη σε μένα;

Δεν όφειλα να τον ρωτήσω αυτό που εσείς μου λέγατε να τον ρωτήσω σε ένα μυστικό δωμάτιο; Εγώ τον ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο στη Βουλή. Τον ρώτησα λοιπόν "πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε".

Και μου είπε δεν ξέρω. Τώρα ντρέπεστε ή δεν ντρέπεστε όταν τέσσερα χρόνια λέγατε ότι είμαι εκβιαζόμενος και έπρεπε να πάω στην ΕΥΠ να ενημερωθώ; Ντροπή, ντροπή στους βουλευτές της ΝΔ, ντροπή πάνω από όλα γι' αυτά που σας βάζει να κάνετε ο κ. Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

