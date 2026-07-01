«Δεν φοβόμαστε»: Τι λένε τα στελέχη της ΝΔ που έγιναν στόχος εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη

Οι Ζήσης Ιωακείμοβιτς και Σάββας Αναστασιάδης, δύο από τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στόχος επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, μίλησαν για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν φοβούνται.

Σημειώνεται πως θύμα επίθεση έπεσε και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται τραυματισμένη. Η μητέρα της είναι στη ΜΕΘ, διασωληνωμένη, ενώ και ο πατέρας της χρειάστηκε νοσηλεία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Για «θρασύδειλους τραμπούκους» που «δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν» έκανε λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης κ. Ιωακείμοβιτς, η κατοικία του οποίου έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

«Άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένοικοι μιας εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασύδειλους τραμπούκους είναι ότι δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν» τόνισε ο ίδιος και συνέχισε:

«Απεναντίας μας συσπειρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντι τους» κατέληξε.

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«Δεν φοβόμαστε»

Με τη σειρά του ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στην επίθεση που έλαβε χώρα στην δική του πολυκατοικία.

«Εγώ δεν ήμουν εκεί, ενημερώθηκα το πρωί ότι έγινε αυτή η επίθεση» είπε στον ΣΚΑΪ και ενημέρωσε πως υπάρχουν κάμερες στο οίκημα, που έχουν πιάσει τον δράστη.

«Επειδή η οικοδομή είναι διπλά σε δάσος και επειδή είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επίθεση, έχουμε βάλει κάμερες» εξήγησε και περιέγραψε όσα κατέγραψαν: «Φαίνεται ένας νεαρός να μπαίνει από το δάσος, να αφήνει μία σακούλα μπροστά στην είσοδο και να αποχωρεί».

Στη σακούλα αυτή υπήρχε ένας εκρηκτικός μηχανισμός, που εξερράγη και προσκάλεσε μικρές ζημιές στον χώρο, ενώ ξέσπασε και μία φωτιά μικρής έκτασης.

Δήλωσε πως δεν γνωρίζει εάν οι τρεις επιθέσεις «έγιναν ταυτόχρονα» αλλά συμπέρανε πως «είναι εμφανές ότι έγιναν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από από μόνο του καταδεικνύει τι μήνυμα θέλουν να στείλουν αυτοί που έκαναν την επίθεση».

Καταλήγοντας, το στέλεχος της ΝΔ τόνισε και αυτός πως «δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν φοβόμαστε, κάνουμε αυτό που κάναμε με το ίδιο θάρρος και το ίδιο πάθος».