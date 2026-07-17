«Δεν θα επιτρέψω παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ» - Τι δήλωνε η Παπακώστα όταν είχε «σκάσει» το σκάνδαλο

Σε δηλώσεις που ωρίμασαν σαν καρτόνι γάλα στον ήλιο είχε προβεί τον Δεκέμβριο του 2025 η βουλεύτρια Κατερίνα Παπακώστα, αφού είχε «εκραγεί» στη δημοσιότητα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γαλάζια βουλεύτρια Τρικάλων, που τώρα βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διωκόμενη για ποινικά αδικήματα σε σχέση με το σκάνδαλο, τότε δήλωνε ευθαρσώς πως θα στεκόταν μάλιστα «ανάχωμα» ενάντια σε παρανομίες στον οργανισμό επιδοτήσεων.

Ερωτηθείσα δημόσια από πολίτη για την υπόθεση, είχε πει συγκεκριμένα: «Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχω να πω, πρώτη απ' όλους ότι δεν θα επιτραπεί καμία παρανομία και καμία ασυδοσία. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό σε όλους».

Ακάθεκτη η Παπακώστα - Δήλωσε υποψήφια στις εκλογές

Τώρα, επιμένει στην αθωότητά της, αλλά και ανακοινώνει πως θα είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.

Η κ. Παπακώστα τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει δημόσια και ξεκάθαρα πως είναι αθώα και ότι δεν κάνει βήμα πίσω από αυτή τη θέση.

Όπως υποστήριξε, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών αποτελεί «ηχηρή απάντηση σε όσους, όπως είπε, παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητας» και έσπευσαν να τη συκοφαντήσουν, να τη ταπεινώσουν και να την καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως και η πλημμεληματική δίωξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψής της, χαρακτηρίζοντάς την απολύτως «άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη».

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«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συγκινητικά πολλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο πλευρό μου, όταν ήταν εύκολο να σιωπήσουν. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η στήριξή τους με κράτησαν όρθια και δυνατή. Αυτούς κοιτάζω στα μάτια και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν» είπε καταληκτικά.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, την ίδια πίστη στις αρχές και τις αξίες της και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των πολιτών των Τρικάλων.