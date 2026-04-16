Δευτερολογία Φάμελλου: «Αδύναμος και εκβιαζόμενος ο Πρωθυπουργός - Απειλή για τη λειτουργία των θεσμών»

Έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, στην συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Συγκεκριμένα, αφού δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να «το βάλει στα πόδια», έθεσε ανοιχτά ερωτήματα στον Πρωθυπουργό για το Κράτος Δικαίου με φόντο, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με ειδικές αναφορές στον Μακάριο Λαζαρίδη.

Αναλυτικά ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει από το βήμα της Βουλής: «Ευχαριστώ, κυρία πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε πρωθυπουργέ και κύριε υπουργέ, ήδη γίναμε μάρτυρες μιας πρώτης απόδειξης της αδυναμίας του κ. Μητσοτάκη να συμμετέχει έστω σε έναν κοινοβουλευτικό διάλογο. Πήρε τον λόγο που δικαιούνταν ως τριτολογία στο τέλος της συνεδρίασης, να τον κάνει τώρα, πριν από τη δική μου τοποθέτηση και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, για να το βάλει ξανά στα πόδια. Όπως το κάνει συχνά, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν σήμερα.

Και πριν προλάβει να φύγει, εγώ θα του θέσω το πρώτο:Η

Κύριε Μητσοτάκη, προσπαθήσατε να πείτε αρκετά για τις αποδείξεις σχετικά με το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. Καταθέτω λοιπόν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα που βάζει σοβαρά ζητήματα και για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και για την αστυνομική βία και για την κακομεταχείριση μεταναστών και για τον δημοκρατικό έλεγχο και σοβαρότατα ζητήματα για την παραβίαση των κοινών διατάξεων για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία ευθύνεται γι' αυτή τη μεγάλη παραβίαση της Δημοκρατίας και του Συντάγματος στη χώρα μας.

Δεν είναι όμως μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τις μεγάλες αποδείξεις που υπάρχουν για το Κράτος Δικαίου. Δεν είπε κουβέντα στο ερώτημα που του θέσαμε: Τι σημαίνει η εμπλοκή και αναφορά 25 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις δύο δικογραφίες, συν μία ακόμα, που έχουν έρθει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Κορυφαίοι πρώην υπουργοί, πολλά μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στελέχη κοντά στον κ. Μητσοτάκη (Σμυρλής, Νέζης), εμπλέκονται με ένα σύστημα το οποίο πρακτικά έλεγε «αν έχεις τον Μάκη, μη φοβάσαι τίποτα».

Ένα σύστημα το οποίο καθοδηγούσε και περιόριζε τους ελέγχους για να κλέψουν οι γαλάζιες ακρίδες και τα γαλάζια τρωκτικά ένα δισ. ευρώ από τους τίμιους Έλληνες αγρότες και τις Ελληνίδες αγρότισσες.

Γι’ αυτό δεν είπε τσιμουδιά ο κ. Μητσοτάκης. Τι προσπάθησε να πει διά του πολιτικού απατεώνα Μακάριου Λαζαρίδη; Ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια».

Να το πούμε λοιπόν εδώ ξανά για να το εμπεδώσετε κ. Μητσοτάκη: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είστε μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα. Σας έχει πνίξει η μπόχα και η δυσωδία της δικής σας επιλογής να έχετε τη διαφθορά εκτεταμένη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας όλων των φορέων.

Δεν μπορείτε να πιάσετε όμως στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν έχετε βρει ένα μεμπτό για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάμε τώρα στο όνομα, το οποίο δεν τόλμησε να βάλει στο στόμα του ο κ. Μητσοτάκης. Ποιο όνομα δεν τόλμησε να βάλει στο στόμα του; Μακάριος Λαζαρίδης.

Αναρωτιέμαι, γιατί κ. Μητσοτάκη; Ο κ. Λαζαρίδης σήμερα παραδέχτηκε την παρανομία. Παραδέχτηκε ότι είχε εξαπατήσει το ελληνικό Δημόσιο. Παραδέχτηκε ότι δέχεται να του γίνει καταλογισμός των παρανόμως εισπραχθέντων αμοιβών ως πανεπιστημιακός απόφοιτος ή ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης.

Εσείς τι θα κάνετε; Θα κρατήσετε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα πρόσωπο το οποίο παραδέχεται ότι έχει παραπλανήσει πολλαπλώς - τρεις φορές έχω διαβάσει ότι το έχει κάνει - το ελληνικό Δημόσιο; Και το ερώτημα είναι:

Πώς σας κρατάει ο κ. Λαζαρίδης, κύριε Μητσοτάκη; Ελέγχει κάποιον παρακρατικό μηχανισμό, όπως η «Ομάδα Αλήθειας», όπως το μπάζωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάτι άλλο, και δεν τολμάτε να τον κουνήσετε από τη θέση του υφυπουργού;

Ρωτώ λοιπόν: Ένα τέτοιο άτομο, που έχει παραδεχτεί ότι εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο, ένα τέτοιο άτομο θα το βάλετε να ελέγχει τώρα τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα βάλετε «τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», κ. Μητσοτάκη; Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο η ελληνική κοινωνία θέτει».

Φάμελλος για Μητσοτάκη: «Εκβιαζόμενος αδύναμος πρωθυπουργός»

Και συνεχίζει: «Σας έθεσα όμως κι άλλες ερωτήσεις: Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης για τις «ανεκτές ατασθαλίες», για τα «ανεκτά ρουσφέτια»; Είπε στον αέρα ότι «800.000 ευρώ είναι ένα αναμενόμενο ποσοστό ατασθαλιών». Ρουσφετιών και λαμογιάς λέω εγώ…

Δεν ήταν 800.000, ένα δισ. είναι. Άλλα εγώ σας ρωτώ, είναι αποδεκτό έστω και ένα ευρώ να λείπει από τον κρατικό προϋπολογισμό με ευθύνη πολιτικού στελέχους της δικιάς σας κυβέρνησης; Και κάθεστε και το ανέχεστε και δεν απαντάτε; Δεν απαντάτε. Τσιμουδιά, ομερτά. Κουβέντα δεν λέει ο εκβιαζόμενος αδύναμος πρωθυπουργός που έχουμε σήμερα στη χώρα μας. Άλλα είπε και άλλα πράγματα ο κ. Γεωργιάδης, που επίσης δεν τολμήσατε να απαντήσετε, γιατί είναι ο άλλος θρασύτατος της κυβέρνησης, εκτός από τον κ. Λαζαρίδη:

Επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μίλησε ξεκάθαρα για λάθη, για σκοπιμότητα, για μεθόδευση από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εσείς ξεκινήσατε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στηρίχτηκε από την κυβέρνηση, αλλά μιλήσατε για «επιλεκτικές διαρροές», για «κατάτμηση των δικογραφιών».

Θέλω να πάρετε τον λόγο, δεν τον έχετε όμως… Βιαστήκατε να μιλήσετε για να μην έχετε δυνατότητα απαντήσεων και να επικαλεστείτε «το δικαίωμα της σιωπής». Θυμηθείτε τους «Φραπέδες» και τους Ξυλούρηδες.

Πείτε μας όμως, συμφωνείτε με την επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Γιατί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που επικαλεστήκατε, έστειλε δελτίο Τύπου, το οποίο θα διαβάσω και μετά θα καταθέσω, που λέει το εξής:

«Οι απειλές που εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης του θεσμού», γιατί αυτό είπε, «που φαίνεται ότι πλέον ενοχλεί», γιατί ενοχλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων, συνιστούν ευθεία παρέμβαση», κυβερνητικού στελέχους, «σε δικαιοδοτικό έργο».

Λοιπόν, συμφωνείτε τώρα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων; Γιατί την επικαλείστε κατά καιρούς. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Και πάμε λιγάκι και στην επίθεση την απίθανη που κάνατε για την τοξικότητα που δημιουργεί ο πολιτικός διάλογος και η κριτική. Τολμάτε εσείς να μιλάτε για τοξικότητα; Εμείς, προσέξτε, μιλάμε για ηθική στην πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για τοξικότητα. Γιατί; Γιατί αυτό έχει συνηθίσει να υπηρετεί. Γιατί έτσι πρακτικά έχει εγκαταστήσει αυτό το καθεστώς.

Μιλάει για τοξικότητα αυτός ο οποίος ενορχήστρωσε την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με την ευκαιρία και αφορμή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όταν υπήρχαν επιθέσεις με μολότοφ σε σπίτια βουλευτών, με γκαζάκια σε σπίτι σημερινού μας βουλευτή, που μας στοχοποιούσαν γιατί στηρίξαμε μια εθνική επιλογή ευθύνης, τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Και θα σας πω κ. Μητσοτάκη τι κάνατε. Θα σας πω τι κάνατε. Μην βιάζεστε. Πάρτε το λόγο. Κύριε Μητσοτάκη, καταδικάσατε τις επιθέσεις αυτές; Να σας πω κάτι συγκεκριμένο; Αυτή είναι μία φωτογραφία δική μου σε αφίσα στον Λευκό Πύργο, την οποία ουδέποτε ο φιλελεύθερος και ψευτο-εκσυγχρονιστής Μητσοτάκης καταδίκασε.

Δεν είναι όμως μόνο δικιά μου. Αυτά είναι η τοξικότητα και η ανηθικότητα στην πολιτική. Τότε υπήρχαν αφίσες του αείμνηστου Τάσου Κουράκη, του πρώην υπουργού Γιάννη Αμανατίδη, του πρώην βουλευτή Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, του πρώην βουλευτή Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, του πρώην βουλευτή Κώστα Ζουράρι, της πρώην βουλεύτριας Μπέττυς Σκούφα, του πρώην βουλευτή στην Πιερία Αστέριου Καστόρη. Τι κάνατε κ. Μητσοτάκη; Τα καταδικάσατε; Και θέλετε να πω και κάτι ακόμα; Την αφίσα αυτή κατά του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προέδρου τότε στο Ποτάμι, την καταδικάσατε; Γιατί υπήρχαν αφίσες «wanted» τότε στη Βόρεια Ελλάδα.

Όμως τι είχε πει τότε ο κ. Μητσοτάκης;

Είχε πει ότι κάποιοι ξεπούλησαν τη Μακεδονία για να πάρουν τις συντάξεις. Έτσι τροφοδότησε την τοξικότητα ο υπαίτιος, ο μάγειρας, ο αρχιερέας της τοξικότητας. Είχε πει ότι η λέξη «πατριωτισμός» για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ξένη λέξη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «εθνική εξαίρεση». Έτσι τότε τροφοδότησε την τοξικότητα για να πάρει με νύχια και με δόντια την καρέκλα του πρωθυπουργού».

Κράτος Δικαίου: Η αναφορά του Σωκράτη Φάμελλου στα Τέμπη

Και τώρα έρχεται το άλλο μεγάλο θέμα που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, το θέμα των Τεμπών. Και σήμερα εδώ τόλμησε να πει ότι υπάρχει θεωρία συγκάλυψης. Για το έγκλημα των Τεμπών, που δεν το ονομάζει έγκλημα, μίλησε για θεωρία συγκάλυψης. Δηλαδή κ. Μητσοτάκη, το μπάζωμα, η μεταφορά πειστηρίων εγκλήματος σε δημόσια και ιδιωτικά οικόπεδα, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις, δεν ήταν αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος;

Δεν δώσατε εσείς εντολή στον κ. Τριαντόπουλο, όπως το επικαλείται δημόσια, να αποκαταστήσει το χώρο, για να μπουν δήθεν τα φορτηγά; Δεν έγινε στη συνέχεια, εδώ, συγκάλυψη στην Εξεταστική και τις Προκαταρκτικές με παραβίαση του Συντάγματος, της Ποινικής Δικονομίας και του Κανονισμού της Βουλής; Όλα αυτά δεν είναι συγκάλυψη, κ. Μητσοτάκη; Δήθεν σκευωρία συγκάλυψης και αυτό;

Και πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα. Στις υποκλοπές. Και γι' αυτό τσιμουδιά. Με το ζόρι τόλμησε να πει το όνομα Ντίλιαν. Αλλά εγώ ρωτώ τον κ. Μητσοτάκη: Οι διαρροές για νομοθετική ρύθμιση ότι θα πέσει στα μαλακά για να μη δώσει τις πληροφορίες που έχει κατά του «Έλληνα Νίξον», δηλαδή για εσάς προσωπικά μιλάει, θα σταματήσει το σχέδιο σας ή όχι; Δίπλα σας είναι ο υπουργός Μη Δικαιοσύνης και Φωτογραφικής Νομοθέτησης. Το έχει κάνει πολλές φορές, και για κυβερνητικά στελέχη. Δεν μας έχετε απαντήσει γι' αυτό.

Υπάρχει παζάρεμα με τον κ. Ντίλιαν για το τι θα γίνει από εδώ και μπρος με την εξέλιξη της έφεσης; Πρέπει να μας απαντήσετε.

Και, επίσης, θα πρέπει να μας απαντήσετε κάποια στιγμή, γιατί τώρα τελειώσατε, δεν έχετε να μιλήσετε ξανά, γιατί οι κύριοι Δένδιας, Χατζηδάκης, Κικίλιας, Βορίδης, Γεωργιάδης, Κεραμέως, Κεφαλογιάννη δεν έκαναν τίποτα για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα; Και ρωτώ: Ο κ. Δένδιας, που ήταν τότε υπουργός Εξωτερικών και ήταν στη λίστα παρακολουθήσεων -νομίζω και της ΕΥΠ και του Predator, σίγουρα πάντως σε μία από τις δύο-, δεν διαχειριζόταν ευαίσθητα εθνικά στοιχεία και πληροφορίες; Δεν τον ένοιαζε ή δεν σας νοιάζει η εθνική ασφάλεια, για να προσφύγετε έστω στη Δικαιοσύνη; Γιατί δεν έχετε κάνει κάτι για την ηγεσία του στρατού; Πείτε μας εδώ συγκεκριμένα. Ένα χρόνο παρακολουθείτο ο κ. Φλώρος. Ποια είναι η ευθύνη που έχετε εσείς και ο κ. Φλώρος για τα θέματα εθνικής ασφάλειας; Τσιμουδιά.

Ταύτιση στόχων ΕΥΠ και Predator. Κακούργημα κατασκοπείας. Σοβαρότατες ενδείξεις για ευθύνη της ΕΥΠ με κοινή λειτουργία με το Predator και την Intellexa, ενώ ήσασταν εσείς πολιτικά προϊστάμενος. Σχέσεις του Δημητριάδη, του ανιψιού σας, και πολλών κυβερνητικών στελεχών, με τον Λαβράνο. Εκβιασμός Ντίλιαν. Συγκάλυψη του σκανδάλου. Όλα αυτά έγιναν με τη δική σας ευθύνη, με τον δικό σας συντονισμό.

Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχετε δώσει για τίποτα από όλα αυτά απαντήσεις σήμερα. Αντίθετα, δώσατε ένα πολύ συγκεκριμένο και σοβαρό συμπέρασμα:

Είστε επικίνδυνος για τη Δημοκρατία. Το καθεστώς το οποίο έχετε δημιουργήσει με σχέδιο, έχει επιφέρει μείζον πλήγμα στην ποιότητα της Δημοκρατίας, στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των θεσμών. Είστε μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, απειλή για τη λειτουργία των θεσμών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Το ίδιο σύστημα διαπλοκής έχετε στήσει στην πλειοψηφία των δημόσιων οργανισμών. Αλλά όχι μόνο στους δημόσιους οργανισμούς. Στα δημόσια έργα, σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις κολλητών σας, όπου αν δεν είσαι της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Και γι' αυτό έχετε ακέραια την ευθύνη για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στη χώρα. Και πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, σήμερα θα έλεγα, να παραιτηθείτε και να πάρετε ακέραια την πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.

Γιατί εσείς είστε προσωπικά το βαθύ κράτος που σήμερα βαρύνει όλη τη χώρα και σταματάει την πρόοδό της.

Εσείς είστε το καθεστώς που λειτουργεί με πρακτικές παρακράτους και μαφίας.

Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς το έχουμε πει: Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πρόταση δυσπιστίας τώρα, από όλο τον προοδευτικό κόσμο. Ευχαριστώ, κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.