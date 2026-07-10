Δευτερολογία Μητσοτάκη: «Μπακάλικα τα νούμερά σας» – Σφοδρή αντεπίθεση Ανδρουλάκη για τον λαϊκισμό

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η επιδοματική πολιτική και η κατάσταση στην αγορά αποτέλεσαν το πεδίο μιας μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Ανεβάζοντας κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο στη δευτερολογία του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον κ. Ανδρουλάκη, καταλογίζοντάς του ατεκμηρίωτο λαϊκισμό, έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος και επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της κυβερνητικής αντεπίθεσης, όπως αναπτύχθηκαν από το βήμα της Ολομέλειας:

Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο στόχαστρο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για ανευθυνότητα.

Η αντιδικία μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη , ξεκίνησε ως εξής: «Είπατε για επιστροφή 13ης σύνταξης. Πόσο στοιχίζει; Θέλω ένα νούμερο, όχι χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε; Εγώ ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο, φαντάζομαι το εμπιστευόμαστε, πόσο στοιχίζει αυτή η 13η σύνταξη. Διαβάζω: η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται στα 35,4 δισ. ετησίως. Αυτό είναι 2,95 δισ. εξαιρόντας δαπάνες για εφάπαξ, η επιστροφή της 13ης συνταξης σημαίνει ότι το μηνιαίο κόστος εκτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ. Μπακάλικα του ΓΛΚ και όχι τα δικά σας, τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Διαβάστε ακόμα: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε πνιγεί με τροφή στη Ρόδο Αναφέρεστε συνεχώς στην ανάγκη για μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Αυτό έχει γίνει και την ψηφίσατε. Αυτό που ζητάτε είναι κάτι που έχει γίνει και το ψηφίσατε, δεν θα πω κάτι παραπάνω αλλά πείτε σε αυτόν που σας γράφει τους λόγους να μην σας γράφει πράγματα που έχουν γίνει και ψηφίσατε». Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Ανδρουλάκη περί ανοχής απέναντι σε «καρτέλ», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής στρατηγικής για συνεννόηση με την αγορά. Σημείωσε ότι η προσπάθεια συνεργασίας με τους παράγοντες της αγοράς στοχεύει στο να «βάλουν όλοι πλάτη» για τη στήριξη του καταναλωτή, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμβολή των διυλιστηρίων για τη μείωση του κόστους. Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, αυτή τη στρατηγική με την προσέγγιση της αντιπολίτευσης, αναφέροντας: «Εσείς τι θα κάνατε; Θα βγάζατε "φετφά" σε μια αγορά που λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες;»

Όσον αφορά τους ελέγχους, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε στον κ. Ανδρουλάκη ότι η ανεξάρτητη αρχή για την οποία μιλάει, έχει ήδη νομοθετηθεί —και μάλιστα την έχει υπερψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Αποκάλυψε ότι μόνο το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 18.000 έλεγχοι, οδηγώντας σε πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρής τήρησης του νομοθετικού πλαισίου.

Παράλληλα, αμφισβήτησε το αφήγημα της «ακρίβειας Μητσοτάκη», υπενθυμίζοντας τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός της χώρας βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.