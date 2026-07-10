Δευτερολογία Μητσοτάκη: «Μπακάλικα τα νούμερά σας» – Σφοδρή αντεπίθεση Ανδρουλάκη για τον λαϊκισμό

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η επιδοματική πολιτική και η κατάσταση στην αγορά αποτέλεσαν το πεδίο μιας μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Ανεβάζοντας κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο στη δευτερολογία του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον κ. Ανδρουλάκη, καταλογίζοντάς του ατεκμηρίωτο λαϊκισμό, έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος και επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της κυβερνητικής αντεπίθεσης, όπως αναπτύχθηκαν από το βήμα της Ολομέλειας:
Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο στόχαστρο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για ανευθυνότητα.
Όσον αφορά τους ελέγχους, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε στον κ. Ανδρουλάκη ότι η ανεξάρτητη αρχή για την οποία μιλάει, έχει ήδη νομοθετηθεί —και μάλιστα την έχει υπερψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Αποκάλυψε ότι μόνο το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 18.000 έλεγχοι, οδηγώντας σε πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηρής τήρησης του νομοθετικού πλαισίου.
Παράλληλα, αμφισβήτησε το αφήγημα της «ακρίβειας Μητσοτάκη», υπενθυμίζοντας τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός της χώρας βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
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