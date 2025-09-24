Η ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκάλεσε έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και ποικίλες ερμηνείες για τις πραγματικές αιτίες του «ναυαγίου».

Παρά τις αρχικές προσδοκίες για ένα τετ α τετ που θα σηματοδοτούσε συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Η τουρκική πλευρά απέδωσε την ακύρωση σε αλλαγές στο πρόγραμμα του Προέδρου Ερντογάν, λόγω συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν εφικτό να παρευρεθεί σε δύο σημεία ταυτόχρονα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του mega, η Άγκυρα εξέφρασε δυσαρέσκεια για την πρόωρη δημοσιοποίηση της συνάντησης από την ελληνική πλευρά, την οποία θεώρησε προσχηματική και αντίθετη με τις διπλωματικές πρακτικές.

Ανώτατες πηγές στην Αθήνα επιμένουν ότι η συνάντηση είχε συμφωνηθεί και ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί σταθερά την τακτική της διαφάνειας στις διεθνείς επαφές της.

Με το ενδεχόμενο συνάντησης στη Νέα Υόρκη να έχει πλέον αποκλειστεί, η προσοχή στρέφεται στην Κοπεγχάγη, όπου την 1η και 2 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η άτυπη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν πιθανόν να δώσει το «παρών», γεγονός που δημιουργεί νέο παράθυρο για διμερή επαφή με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.

Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται πρόθυμη να αξιοποιήσει την ευκαιρία, επιδιώκοντας τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά τις πρόσφατες εντάσεις.

Αντίθετα, η Τουρκία φαίνεται να επικεντρώνεται σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, όπως η Συρία και η Γάζα, καθώς και στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επεισόδιο της Νέας Υόρκης και η πιθανή συνάντηση στην Κοπεγχάγη αναδεικνύουν τις εύθραυστες ισορροπίες της ελληνοτουρκικής διπλωματίας, όπου κάθε κίνηση, κάθε δήλωση και κάθε χρονισμός μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία των σχέσεων των δύο χωρών.

Η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Η αιφνίδια αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς λόγω συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εικόνα της χώρας στο διεθνές πεδίο.

Το ΚΚΕ, καταγγέλλει «διπλωματική επίδειξη δύναμης» από την Τουρκία και «παζάρια για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή». Κάνει λόγο για «ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα» στις διμερείς διευθετήσεις και προειδοποιεί για τους κινδύνους πίσω από την ατζέντα των συνομιλιών.

Το ΠΑΣΟΚ, μιλά για «λάθος μήνυμα σε κρίσιμη συγκυρία» και τονίζει ότι η συνάντηση θα μπορούσε να προσφέρει θεσμικό πλαίσιο για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη ακύρωση θα συνιστά «απτή απόδειξη υποβάθμισης της χώρας».

Το ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζει την αναβολή «άλλο ένα επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής με... αυτοπεποίθηση» και καταγγέλλει «περιθωριοποίηση της Ελλάδας» λόγω «τυχοδιωκτικής και προβλέψιμης στρατηγικής». Επισημαίνει ότι η συνάντηση θεωρήθηκε «ήσσονος σημασίας» από τον Ερντογάν.

Ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για «εθνικό έγκλημα» και «πλήρη απαξία» του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι «ανεπιθύμητη» τόσο από τον Τραμπ όσο και από τον Ερντογάν. Κατηγορεί το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας για συνυπευθυνότητα.