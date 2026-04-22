Διαψεύδει το Ιράν το Υπουργείο Ναυτιλίας: «Το ελληνικό πλοίο Epaminondas δεν έχει κατασχεθεί»

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαψεύδει τις ιρανικές ανακοινώσεις που έκαναν λόγο νωρίτερα σήμερα για «έλεγχο του πλοίου ελληνικών συμφερόντων Epaminondas».

Όπως είχαν πει στο πρακτορείο Tansim, το Epaminondas κατηγορείται ότι κινήθηκε κατά παράβαση των κανονισμών ναυσιπλοΐας και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, με αποτέλεσμα -κατά την Τεχεράνη- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Ωστόσο, η επικαιροποιημένη ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ελλάδα, αναφέρει ότι: «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Παρά τη διάψευση για το Epaminondas, οι πληροφορίες για περιστατικό έντασης παραμένουν. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχθηκε προσέγγιση ή και επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Στο μεταξύ, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, μετά από απόπειρα διέλευσης του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο containerships της MSC που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή στις θαλάσσιες ροές.