Διευκρινίσεις Μαρινάκη μετά τον σάλο για το επίδομα ανεργίας: «Καθαρά προσωπική θέση, όχι κυβερνητική»

Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη την Παρασκευή, ο οποίος υποστήριξε ότι «το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να δίνεται για πάνω από δύο μήνες». Σήμερα (14/09), επανέφερε το θέμα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «προσωπική» και όχι «κυβερνητική» θέση.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Επαναλαμβάνω, γιατί ζούμε στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

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Στα κόμματα της αντιπολίτευσης η απάντηση είναι όχι. Η θέση προβλήθηκε μισή. Στο δεύτερο μισό είπα ως προσωπική θέση μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.

Η τελευταία φράση έχει αποσιωπηθεί. Το είπα αυτό γιατί ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει κατάστημα ή βιομηχανία που να διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενο.

Μίλησα για επιδότηση εργασίας όχι να πετάμε κάποιον στον Καιάδα. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν σε αυτή τη θέση. Και είχα μιλήσει για ειδική μέριμνα προστασίας για μητέρα ή μακροχρόνια άνεργων.

Το πιο θλιβερό είναι η στάση κάποιων κομμάτων. Κι αν δεν περίμενα κάτι από κόμμα που είχε σχέσεις με Μαδούρο, δεν περίμενα από το ΠΑΣΟΚ να λεει ότι δεν μπορεί ένας πολιτικός να εκφράζει προσωπικές θέσεις.

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση στον σχεδιασμό πολιτικής. Θα συμμετέχουμε στο διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.