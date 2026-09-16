Δημοσκόπηση Action24: Οι πολίτες για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες Τσίπρα, Ανδρουλάκη

Σαφές πολιτικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, με παράλληλη διεύρυνση των ποσοστών της, καταγράφει η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.

Η κυβέρνηση, στον απόηχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών, ανακτά ελαφρώς το πολιτικό της έδαφος. Παράλληλα, ενισχυμένο κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας την ψαλίδα με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Στον αντίποδα, θεαματική υποχώρηση καταγράφει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η οποία μετά τη μαζική αποχώρηση στελεχών της συρρικνώνεται από το 12,6% του Ιουνίου στο 4,8%.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου: Η ακτινογραφία των καλπών

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ασφαλές προβάδισμα 12,5 μονάδων έναντι της δεύτερης ΕΛ.Α.Σ., ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται οριακά σε διψήφιο ποσοστό.

Στην εκτίμηση ψήφου, διαμορφώνεται σκηνικό 8κομματικής Βουλής, με τη ΝΔ να σκαρφαλώνει στο 31% (+0,5% από τον Ιούνιο) και το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+1,6%).

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Όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, διαμορφώνεται ένα σκηνικό οκτακομματικής Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία σκαρφαλώνει στο 31%, σημειώνοντας άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. φτάνει στο 15,9% με οριακή άνοδο 0,4%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,6% και διαμορφώνεται στο 12,1%. Στις υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8% (από 12,6% τον Ιούνιο) και η Φωνή Λογικής που καταφέρνει να μπει στη Βουλή με 3,3%.

Η κατανομή των 300 εδρών στη νέα Βουλή

Εκτίμηση ψήφου- έδρες | Opinion poll / action24

Με βάση τα ευρήματα της εκτίμησης ψήφου, η κατανομή των 300 εδρών διαμορφώνει έναν πολυδιάστατο κοινοβουλευτικό χάρτη. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 126 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. καταλαμβάνει 49 έδρες και το ΠΑΣΟΚ εξασφαλίζει 38 έδρες. Παράλληλα, η Ελληνική Λύση λαμβάνει 24 έδρες, το ΚΚΕ 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 17 έδρες, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 15 έδρες, ενώ η Φωνή Λογικής συμπληρώνει τη Βουλή με 10 έδρες.

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στην προτίμηση των πολιτών με 27,9%. Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η επιλογή «Κανένας» με 24,9%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,9% και τέταρτος κατατάσσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%.

Αξιολόγηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Η αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών για την παρουσία τους στη ΔΕΘ αποτυπώνει διαφορετικές τάσεις στην κοινή γνώμη. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 32,1% των πολιτών αποτίμησε θετικά το σχέδιο που παρουσίασε, ενώ το 45,6% εξέφρασε αρνητική άποψη, με τον πρωθυπουργό να κερδίζει παράλληλα τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών του.

Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, τη μεγαλύτερη θετική απήχηση είχαν ο μηδενισμός φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες, η αύξηση του κατώτατου μισθού και το ετήσιο επίδομα στους συνταξιούχους.

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Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το 15,9% των ερωτηθέντων έκρινε θετικά τις εξαγγελίες του, την ώρα που το 49,1% δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο. Το μέτρο που αξιολογήθηκε θετικότερα από τους πολίτες ήταν η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.

Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το σχέδιό του συγκέντρωσε συνολικά 16,4% θετικές γνώμες (με μόλις το 3,1% να το χαρακτήριζει «πολύ» θετικό), ενώ ως πιο σημαντικό μέτρο που πρότεινε αναδείχθηκε η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης.

Το νοικοκυριό απέναντι στην οικονομική πραγματικότητα

Παρά τις πολιτικές αυξομειώσεις και τις ανακοινώσεις των αρχηγών στη ΔΕΘ, η πραγματικότητα της καθημερινότητας παραμένει αμείλικτη.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να αποτελούν με χαοτική διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, επισκιάζοντας τη συνολική πολιτική επικαιρότητα.