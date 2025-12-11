Δημοσκόπηση Real Polls: Απώλειες για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Tα ποσοστά των κομμάτων «με άλλο αρχηγό»

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα από τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,5%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί στο 12,5%, επιβεβαιώνοντας μεγάλη διαφορά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος.

Δημοσκόπηση της RealPolls

Ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 11,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, ΣΥΡΙΖΑ 8,5%, ΚΚΕ 7,8%, Φωνή Λογικής 4,8% και ΜέΡΑ25 4,4%.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Prorata: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Πόσοι θα τον ψήφιζαν

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά εμφανίζονται χαμηλότερα: ΝΔ 23,3%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,1%.

Δημοσκόπηση της RealPolls

Η έρευνα εξετάζει και τη δυναμική νέων κομμάτων: για ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 12,6% δηλώνει πως είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 9,1% «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά προσελκύει σαφώς μικρότερο ενδιαφέρον (2,2% και 5,9% αντίστοιχα).

Διαβάστε ακόμα: Ποιον πολιτικό αρχηγό θα καλούσατε για Χριστούγεννα; Δείτε ποιον διάλεξαν οι πολίτες

Δημοσκόπηση της RealPolls

Το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ένα νέο κόμμα του Τσίπρα θα αποτελούσε ακόμη μία διάσπαση στον προοδευτικό χώρο, ενώ το 23,5% το βλέπει ως πιθανό ενοποιητικό παράγοντα.

Τέλος, σε σενάρια χωρίς τους σημερινούς αρχηγούς, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται σημαντικά χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη (17,2%), ενώ η ΝΔ υποχωρεί στο 22% χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 9–10 Νοεμβρίου, σε δείγμα 1.765 ατόμων.