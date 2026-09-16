Η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse RC για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ αποτυπώνει ανάγλυφα τον πολιτικό χάρτη της χώρας, όπως διαμορφώθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο της κοινωνικής προσοχής παραμένουν οι εξωτερικές προκλήσεις, η πίεση του κύματος της ακρίβειας στα νοικοκυριά, καθώς και η συνεχιζόμενη μάχη επικράτησης στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Παράλληλα, τα ελληνοτουρκικά αποτελούν σταθερό πεδίο προβληματισμού, καθώς το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά έως πολύ για την εξέλιξη των σχέσεων με τη γειτονική χώρα και την πορεία των εθνικών θεμάτων.

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Η αξιολόγηση της ΔΕΘ

Στην αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα συγκεντρώνοντας 32% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες, οι οποίες αναλύονται σε 16% σίγουρα θετικές και 16% μάλλον θετικές.

Ωστόσο, καταγράφει παράλληλα σημαντική αρνητική συσπείρωση που φθάνει το 54%, εκ των οποίων το 38% είναι απόλυτα αρνητικές και το 16% μάλλον αρνητικές κρίσεις, ενώ ένα 14% επιλέγει να μην απαντήσει.

Τα ισχυρότερα κοινωνικά ερείσματα του Πρωθυπουργού εντοπίζονται στους συνταξιούχους με 45%, στον ιδιωτικό τομέα με 30%, στους επιχειρηματίες με 27% και στα οικιακά με 25%.

Skai / Pulse

Από την πλευρά τους, τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνουν από 25% θετικές γνώμες για την παρουσία τους στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταγράφει αρνητικές γνώμες της τάξεως του 54%, βρίσκοντας τη μεγαλύτερη αποδοχή του στους επιχειρηματίες με ποσοστό 27%.

Skai / Pulse

Αντίστοιχα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αντλεί τη μεγαλύτερη κοινωνική του δυναμική από τον δημόσιο τομέα, ο οποίος αποτελεί το σταθερά ισχυρότερο ακροατήριό του.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προτάσεων, οι πολίτες εμφανίζονται συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί. Τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες το 30% των ερωτηθέντων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Skai / Pulse

Η μάχη κατά της ακρίβειας και η συγκριτική υπεροχή στην κεντροαριστερά

Το οξύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας παραμένει το κύμα της ακρίβειας, όπου τα ευρήματα αναδεικνύουν τη βαθιά δυσπιστία της κοινής γνώμης απέναντι στο συνολικό πολιτικό προσωπικό. Η επιλογή «Κανένας» αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 31%, αφήνοντας ακάλυπτο ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25% ως ο καταλληλότερος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 19% και ο Νίκος Ανδρουλάκης περιορίζεται στο 11%.

Στο μέτωπο της Κεντροαριστεράς, αποτυπώνεται μια αμφίρροπη μάχη για την πρωτοκαθεδρία. Στο ερώτημα για το ποιος αξιολογείται θετικότερα εντός του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί οριακό προβάδισμα με 52% έναντι 45% του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί σαφή υπεροχή στα αριστερά και κεντροαριστερά ακροατήρια, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιέζει αισθητά για την επικράτησή του στον ενδιάμεσο κεντρώο χώρο.

Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και πρόθεση ψήφου

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, η επιλογή «Κανένας» συγκεντρώνει 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5%, η Μαρία Καρυστιανού 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3%.

Skai / Pulse

Τέλος, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 26,5%, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 15% και το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει 7,5%, το ΚΚΕ 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6% και η Πλεύση Ελευθερίας 5%.

Skai / Pulse

Παράλληλα, η μάζα των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 11%, υπογραμμίζοντας ότι τα περιθώρια πολιτικών ανατροπών και μετακινήσεων παραμένουν ανοιχτά.