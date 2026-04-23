Διπλωματικές πηγές διαψεύδουν τον Ράμα για τις ΑΟΖ: «Δεν υπάρχει καμία συμφωνία»

Η Αθήνα διέψευσε, μέσω ανώτερης διπλωματικής πηγής, τα λεγόμενα του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα για πρόοδο στις συζητήσεις επίλυσης διμερών ζητημάτων και κυρίως της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης:

«Ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε χθες αντιφατικός, καθώς το πρωί στη συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι δεν υπάρχουν "εκκρεμή ζητήματα", ενώ το βράδυ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης σειράς ζητημάτων.

Μεταξύ αυτών και η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι Αθήνα και Τίρανα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, η οποία ενδεχομένως να τελεσφορήσει ακόμα και έως το τέλος του έτους.

Τέτοια συζήτηση, πολλώ δε μάλλον συμφωνία, δεν υπάρχει», υπογραμμίζει η ανώτερη διπλωματική πηγή από την Αθήνα.

Η Ελλάδα και η Αλβανία είχαν συμφωνήσει στους όρους για την χάραξη ΑΟΖ το 2009, η οποία όμως καταρρίφθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο των Τιράνων, κατόπιν προσφυγής της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τότε τον Έντι Ράμα.

Νέα προσπάθεια έγινε και τον Οκτώβριο του 2020 για την έναρξη διμερών διαβουλεύσεων με στόχο τη σύνταξη του συνυποσχετικού. Κάτι όμως που επίσης δεν προχώρησε.