Σε απόλυτη περιδίνηση συνεχίζει να βρίσκεται το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς ο κύκλος των βαρύτατων αλληλοκαταγγελιών και των ηχηρών αποχωρήσεων μοιάζει να μην έχει τέλος.

Στο επίκεντρο της νέας εσωκομματικής θύελλας βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Μετά την απόφαση να τεθεί εκτός κόμματος, ο ίδιος επέλεξε να απαντήσει με άκρως ειρωνικό και καυστικό τρόπο στις κατηγορίες της ηγεσίας περί δήθεν προσπάθειας «υφαρπαγής» του κινήματος.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο το γνωστό βανάκι των διακοπών –την εικόνα του οποίου είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να καταγγείλει την παρουσία «φυτευτών» συμβουλατόρων– μεταμορφώνεται ξαφνικά σε... ασθενοφόρο. Την ανάρτησή του συνόδευσε με την εξής αιχμηρή λεζάντα:

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτέλεσε ευθεία απάντηση στη σκληρή ανακοίνωση που είχε προηγηθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Στο εν λόγω κείμενο, τα στελέχη του κόμματος έκαναν λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης», καταγγέλλοντας ταυτόχρονα προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος».

Όπως τονιζόταν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, οι ενέργειες αυτές «καταργούν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύουν το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες».

Μέσα σε αυτό το ήδη πολεμικό κλίμα, οι τριγμοί στο εσωτερικό του φορέα εντείνονται από τις μαζικές φυγές στελεχών. Στον απόηχο της αντιπαράθεσης, ανακοινώθηκε σήμερα ένα νέο «κύμα» αποχωρήσεων, καθώς η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος έκαναν γνωστό πως κλείνουν οριστικά την πόρτα στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.