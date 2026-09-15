ΕΛΑΣ: «Ελεγκτικό κενό στην υγεία από το 2019 - Το ΣΕΥΥΠ καταργήθηκε με έναν από τους πρώτους νόμους της ΝΔ»

Για «ελεγκτικό κενό στην υγεία από το 2019» κάνει λόγο το κόμμα ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση του τομέα Υγείας του κόμματος, εξηγώντας πως το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2019, «με έναν από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το "Επιτελικό Κράτος"».

«Το ΣΕΥΥΠ δεν ήταν μια γραφειοκρατική λεπτομέρεια. Ήταν οι "ράμπο της υγείας": το ειδικό σώμα που έλεγχε διεξοδικά τα ιδιωτικά ιατρεία, τις κλινικές, τα νοσοκομεία και τα ινστιτούτα, που κυνηγούσε τα παράνομα "μαϊμού-ιατρεία" και τις παρατυπίες στην αγορά της υγείας. Ήταν, με απλά λόγια, ο θυρωρός που στεκόταν ανάμεσα στον πολίτη και στην ασυδοσία», αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας πως «επτά χρόνια μετά, το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο ελεγκτικό κενό», καθώς, όπως καταγγέλλει, «η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες, δεν ασκεί ουσιαστικούς, εξειδικευμένους υγειονομικούς ελέγχους στην έκταση και με την τεχνογνωσία που ασκούσε το ΣΕΥΥΠ».

«Αυτό το κενό δεν είναι θεωρητικό: αναδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο κάθε φορά που ένα περιστατικό στην ιδιωτική αγορά υγείας καταλήγει σε ανθρώπινη τραγωδία, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας έλεγχος που θα μπορούσε να την είχε αποτρέψει», συνεχίζει η ΕΛΑΣ, ενώ χαρακτηρίζει «αποκαλυπτική ομολογία» ότι τον Ιούλιο του 2025, «ο ίδιος ο υπουργός Υγείας κατέθεσε ρύθμιση για να επαναφέρει τους ελεγκτές υγείας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας πίσω στο Υπουργείο Υγείας».

Κλείνοντας, η ΕΛΑΣ ζητά την «άμεση αποκατάσταση ενός αυτοτελούς, εξειδικευμένου σώματος επιθεώρησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με πλήρη στελέχωση, θεσμική ανεξαρτησία και σαφή αρμοδιότητα ελέγχου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα», καθώς και «δημόσια λογοδοσία για το ελεγκτικό κενό της περιόδου 2019-2026: πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν, με ποια αποτελέσματα, και ποιες παρατυπίες έμειναν χωρίς πόρισμα όλα αυτά τα χρόνια».