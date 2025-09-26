Επίθεση Νίνας Κασιμάτη σε Πάρι Ρούπο: «Υποδύθηκε τον αντιφασίστα - Να ζητήσει συγγνώμη»

Η Νίνα Κασιμάτη επιτέθηκε με έντονους χαρακτηρισμούς στον κωμικό Πάρι Ρούπο, με αφορμή το περιστατικό της απόλυσής του από την Pizza Fun.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - αντίθετα με τη γραμμή του κόμματος- κατηγόρησε τον κωμικό ότι «υποδύθηκε τον αντιφασίστα» ενώ δηλώνει ότι πρέπει εκείνος να ζητήσει συγνώμη για τις «ρυπαρολογίες σε βάρος της ελληνικής σημαίας».

Διερωτάται δε, αν είναι ανιστόρητος, πεπλανημένος».

Νίνα Κασιμάτη: «Ας το σκεφτεί και ας ζητήσει συγγνώμη»

Η ανάρτηση της Νίνας Κασσιμάτη:

«Κάποιος Πάρης Ρούπος ήρθε στη Β’ Πειραιά της Εθνικής Αντίστασης να υποδυθεί τον «αντιφασίστα» με ρυπαρολογίες εις βάρος της ελληνικής σημαίας. Και που ακριβώς το έκανε αυτό ο «καλλιτέχνης»;

Σε ένα από τα πεδία της Μάχης της Ηλεκτρικής (εκεί είναι τα Λιπάσματα Δραπετσώνας), όπου τον Οκτώβρη του ‘44 αληθινοί αντιφασίστες αριστεροί έδωσαν τη ζωή τους για να κατέβουν οι ναζιστικές σβάστικες και να ανεμίζει ξανά ελεύθερα η ελληνική σημαία.

Ανιστόρητος, πεπλανημένος ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένος με τους σκοπούς των φασιστών; Ας το σκεφτεί και ας ζητήσει συγγνώμη. Σε άλλη περίπτωση είναι ανάξιος οιασδήποτε υπεράσπισης.»