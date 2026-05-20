Επίθεση ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση για τις υποκλοπές: «Δήθεν νομικό επιχείρημα η ανάγκη 151 ψήφων»

Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το ζήτημα των υποκλοπών και συγκεκριμένα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να είναι έτοιμη να απαιτήσει πλειοψηφία 151 ψήφων για την έγκριση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Αρχικά, σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «παρακράτος παράνομων παρακολουθήσεων» και «μεθόδευση» μιλώντας για την πλειοψηφία των 151.

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.

Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν» και ότι «θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

«Και επαναλαμβάνουμε», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή». Αναφέρει ότι «το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151», σημειώνοντας ότι «θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». «Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;», ρωτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου η άρνηση Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών

Με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι, το γεγονός ότι η στάση του Προέδρου της Βουλής, απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής «μαρτυρά» συγκάληψη.

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι ως ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ως πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακού κόστους», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως «η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατασκευάσει ένα δήθεν νομικό επιχείρημα περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω "εθνικής ασφάλειας", προκειμένου να μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων. Πρόκειται για έναν προφανώς αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό», σημειώνει και συνεχίζει:

«Το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή. Η αυξημένη πλειοψηφία αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση ενός παρακρατικού μηχανισμού παρακολουθήσεων που λειτούργησε μέσα στον πυρήνα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη.

'Αλλωστε, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συγκροτήθηκε με βάση τη διάταξη των 120 ψήφων. Εκτός αν η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι οι παρακολουθήσεις κορυφαίων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων της χώρας συνιστούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κακουργηματικής λειτουργίας εντός της ΕΥΠ».

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς. Τη Δικαιοσύνη, με αποφάσεις και επιλογές που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα αμεροληψίας. Και τη Βουλή, όπου η προηγούμενη Εξεταστική μετατράπηκε σε διαδικασία συγκάλυψης, ενώ σήμερα η άρνηση του εισαγγελέα κ. Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού Κοινοβουλίου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διαμηνύοντας πως «η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν λειτουργούν α λα καρτ, ανάλογα με τις ανάγκες της κυβερνητικής επιβίωσης.

Όσο κι αν επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να ευτελίσουν τη διαδικασία διερεύνησης, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.