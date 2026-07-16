Επίθεση Πολάκη σε Μαμουλάκη, Παναγιωτόπουλο: «Κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυναμώσει»

Επίθεση κατά των Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής του ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές για τη στάση τους απέναντι στις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται προσωπικά στους δύο συναδέλφους του, διερωτώμενος γιατί δεν παραιτούνται, ενώ υποστηρίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στην είσοδο στη Βουλή προσώπων που, όπως αναφέρει, θα τον στήριζαν.

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας πως «δυστυχώς είναι αλήθεια», ενώ καταλήγει με αιχμές για όσους, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να αποτρέψουν την ανάδειξη της ηγεσίας που, κατά την εκτίμησή του, θα ενίσχυε τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Χάρη Μαμουλάκη, αφού επιλέγεις να στηρίξεις την ΕΛ.ΑΣ., γιατί δεν παραιτείσαι; Μήπως γιατί την έδρα σου θα την πάρει ο Σωκράτης Βαρδάκης, που θα στηρίξει εμένα;

Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο; Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Γιώργος Κυριακόπουλος;

Είναι σαφές πως "κάποιοι" ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μη γίνει», έγραψε στην ανάρτησή του.

Πριν από λίγο , ανακοινώθηκε επίσημα από τον τον προεδρεύοντα της σημερινής (16/07) συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γεωργαντά, η επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θελω να σε ακουω να το λες!!! ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!! (και τελευταια)»