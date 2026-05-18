Επιτροπή Θεσμών: Την Τετάρτη 20 Μαΐου η διπλή ακρόαση για ΕΥΠ και Άρειο Πάγο

Το κατώφλι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αναμένεται να περάσουν την προσεχή Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καθώς και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη διπλή ακρόαση.
Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη ορίσθηκε για τις 9.00 το πρωί, θα είναι κεκλεισμένων των θυρών (απόρρητη), σύμφωνα με το άρθρο 43Α του ΚτΒ και θα παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος. Την κλήτευση σε ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ έχουν προκαλέσει με αιτήματά τους τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.
Στη συνέχεια προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στη 1.00 το μεσημέρι. Η συνεδρίαση της ακρόασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την πρόσκληση, έχει ως ημερήσια διάταξη «θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυση της διαφάνειας».
