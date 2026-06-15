Οι προετοιμασίες για το φορολογικό και αναπτυξιακό πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το 2027 έχουν ξεκινήσει.

Το οικονομικό επιτελείο μετρά το δημοσιονομικό κόστος για ένα πακέτο που πάντως μόνο για το 2027 υπολογίζεται πάνω από 2 δις ευρώ και η η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα ευρύ σύνολο μέτρων που θα αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζομένους, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται μειώσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, τροποποιήσεις στην προκαταβολή φόρου, νέες πρωτοβουλίες για την αγορά κατοικίας, καθώς και αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των επαγγελματιών.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται να μειωθεί η προκαταβολή φόρου κλιμακωτά ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν από το 2027 προκαταβολή κοντά στο 40%, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληρώνουν 50% ή 60% από 80% ανάλογα με τον τζίρο τους.

Στο τραπέζι βρίσκονται:

διορθώσεις ή ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τον κατώτατο μισθό

νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον μισή μονάδα

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις

νέα μείωση στον φόρο των ενοικίων

Παράλληλα εξετάζεται η αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από 950 ευρώ έως το 2027.

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Νέα αύξηση του μόνιμου επιδόματος Νοεμβρίου πάνω από τα 300 ευρώ εξετάζεται για τους συνταξιούχους, καθώς και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μπει φρένο στις μειώσεις των συντάξεων χηρείας και ένα πρόσθετο μπόνους της τάξης του 2,5% στις αυξήσεις του 2027 για τα ισορροπήσει τον αυξημένο πληθωρισμό.

Μειώσεις εξετάζονται για να τον φόρο των επιχειρηματικών κερδών στο 20% από 22% που ήταν, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει εκ νέου και ο ΕΝΦΙΑ.