Το ευθύ καρφί Βορίδη στην κυβέρνηση, ο λόγος που ο Τσίπρας διάλεξε Πάτρα και το βέβαιο ποσοστό του

Διόλου τυχαία δεν βγήκε χθες ο Μαρινάκης στο Action24 να περιγράψει ένα τελεσίγραφο διαλόγου με αποδέκτες τους αγρότες, λέγοντάς τους να συγκροτήσουν ένα συντονιστικό και να έρθουν οργανωμένα με αιτήματα.

Αυτό ήταν και το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει στους αγρότες να συντονιστούν και την επόμενη μέρα θα τους δεχθεί. Μια πιθανή μέρα για μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη ή με το ντουέτο Χατζηδάκη - Τσιάρα θεωρείται η Δευτέρα, αν όμως συμφωνήσουν και οι αγρότες που έχουν συντονιστικό την Κυριακή.

Ο χρόνος πάντως πιέζει γενικώς, τόσο την κυβέρνηση όσο και τους αγρότες, καθώς οι πολιτες θα θέλουν να μετακινηθούν για τις γιορτές, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντική πτώση κρατήσεων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Πρόβα γκρίνιας για την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μπορεί η κατάσταση να μην ξέφυγε και να μην ειχαμε έκρηξη κατά τη χθεσινή ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ απο τον Κώστα Τσιάρα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταγράφηκαν γκρίνιες.

Γκρίνιες για την επικοινωνιακή στρατηγική, για ατελείς πληρωμές, για το περίφημο ΑΤΑΚ που αφορά τη διασταύρωση δηλωθείσας με πραγματική έκταση, για το ότι οι πληρωμές άργησαν, ακόμα και για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Οι γκρίνιες προφανώς και είναι εντονότερες για τους βουλευτές της περιφέρειας που τα ακούνε κανονικά από τους ψηφοφόρους τους, καθώς οι περισσότεροι στα μπλόκα ψήφισαν ΝΔ το 2023.

Μπορεί λοιπόν να μην είχαμε έκρηξη, το κλίμα όμως έδωσε στους γαλάζιους επιτελείς μια θερμοκρασία για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Παρασκευής που θα συνεδριάσει πριν τον Προϋπολογισμό.

O παράγων Βορίδης

Στέκομαι και στο ευθύ καρφί του Βορίδη, ο οποίος χρεώνει στην κυβέρνηση (της οποίας ήταν μέλος μέχρι το καλοκαίρι) απουσία στρατηγικής στη διαχείριση των μπλόκων.

Διαβάστε ακόμα: Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»

Υπονοεί δηλαδή ότι, όταν ήταν αυτός στο Μαξίμου και είχε χειριστεί τα μπλόκα του 2024, τα πράγματα είχαν πάει πιο ομαλά, ενώ τώρα που λείπει από την εξίσωση υπάρχει πρόβλημα. Είναι δεδομένο ότι ο κ. Βορίδης είχε σοβαρό δίαυλο με τους αγρότες και τα πήγαινε καλά μαζί τους, αλλά πάντα είναι πιο εύκολο να... πετροβολάς όταν είσαι απ' έξω.

Γιατί ο Τσίπρας επέλεξε Πάτρα

Το ρεπορτάζ ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει τη Θεσσαλονίκη ως δεύτερο σταθμό των περιοδειών για την παρουσίαση του βιβλίου του, ωστόσο τελικά μας προέκυψε η Πάτρα.

Μια πόλη με ισχυρό συμβολισμό για την Κεντροαριστερά αφού αυτή είναι και η γενέτειρα των Παπανδρέου που έχει ψηφίσει δήμαρχο προερχόμενο από το ΚΚΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο κρατάει δυνάμεις στην Πάτρα σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα όπου οι δυνάμεις που στήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν εξαφανιστεί. Εντωμεταξύ τη μέρα που θα μιλήσει στην Πάτρα θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, θα γίνει δηλαδή μάχη των αρχηγών στη Βουλή.

Ο σχεδιασμός στο επιτελείο Τσίπρα έχει ήδη ξεκινήσει ώστε ο χώρος που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση να γεμίσει, ενώ αναζητούνται και πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τον Τσίπρα στην παρουσίαση.

Στο 9% η βεβαιότητα ψήφου στον Τσίπρα

Η χθεσινή έρευνα της εταιρίας Prorata επιβεβαίωσε άλλες μετρήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που δίνουν μια βεβαιότητα ψήφου για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που προσεγγίζει το 9% στο σύνολο του εκλογικού σώματος, ενώ ακόμη ένα 12% χαρακτηρίζει πιθανή μια ψήφο υπερ του κόμματος Τσίπρα.

Οι έμπειροι δημοσκόποι λένε πως η ανίχνευση δυνητικής ψήφου σε ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί ενέχει μεγάλα περιθώρια σφάλματος, ωστόσο η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από όλες τις έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία δυο χρόνια.

Ότι δηλαδή ο Τσίπρας κινείται με ένα ταβάνι του 20% με προοπτική να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση στις επερχόμενες εκλογές. Ωστόσο η πιθανότητα εμφάνισης ενός κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα μπορούσε να αλλάξει άρδην το πολιτικό σκηνικό, για αυτό και κάθε πρόβλεψη παραμένει στην παρούσα φάση μια τουφεκιά στον αέρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την Ελλάδα εκτός Eurovision

Με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την απόσυρση της ελληνικής συμμετοχής.

Αν και υποπτεύομαι πως η διοίκηση της ΕΡΤ ούτε που θα σκεφτόταν μια τέτοια κίνηση, θα ήθελα πολύ να δω τις αντιδράσεις των εν Ελλάδι φαν της Eurovision (σας διαβεβαιώ, πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες) με την Ελλάδα εκτός διαγωνισμού. Θα έκαναν διαδήλωση στην Κουμουνδούρου.