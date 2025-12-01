Φάμελλος από τα μπλόκα: «Τίμιος ο αγώνας των αγροτών - Η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς»

Στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων, βρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος όπου χαρακτήρισε «τίμιο» τον αγώνα των αγροτών ενώ επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απελευθέρωση των συλληφθέντων που δικάζονται με την διαδικασία του αυτοφώρου στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

«Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι τίμιος. Η ύπαιθρος της χώρας μας ερημώνει και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς», δήλωσε ο κ. Φάμελλος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσε:

«Και εκτός από τη μεγάλη κλεψιά που έχει γίνει στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τα τεράστια προβλήματα στο κόστος παραγωγής που δυσκολεύουν τη ζωή των αγροτών, πλέον έχουμε και τον ωμό αυταρχισμό και τη βία.

Ζητάμε την απελευθέρωση των συλληφθέντων, διότι το μόνο που κάνουν οι αγρότες και εδώ στα Μάλγαρα είναι να διαδηλώνουν, γιατί θέλουν να ζήσουν στα χωριά τους.

Θέλουν να υπάρχει παραγωγή, να υπάρχει τιμιότητα στις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις, να υπάρχουν χέρια αγροτικής εργασίας, να υπάρχει ρευστότητα και να μην τους τρώνε τον κόπο τους οι μεσάζοντες και οι διάφοροι νταβατζήδες, τράπεζες, πετρέλαια, ρεύμα… Γιατί αυτό ζουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα.

Εμείς εδώ και έναν χρόνο έχουμε πάρει θέση για τα αιτήματα των αγροτών, που πρέπει να ικανοποιηθούν και πρέπει οι κινητοποιήσεις αυτές να είναι ειρηνικές,και η κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Ακόμα και αυτές οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή, είναι πολύ λίγες σε σχέση με την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, που πρέπει να πάρουν όλοι οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με πάρα πολλά προβλήματα παντού».

Συγκέντρωση αγροτών στα δικαστήρια για τους συλληφθέντες

Στο μεταξύ, συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου δεκάδες αγρότες έχουν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους τρεις συναδέλφους τους που συνελήφθησαν χθες, κατά τα επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο.

Οι συλληφθέντες αγρότες αναμένεται να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η κινητοποίηση των αγροτών συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα της Κυριακής, όταν αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τότε σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, τραυματισμοί και τελικά τρεις συλλήψεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο και μία στον κόμβο Νίκαιας, με κατηγορίες που σχετίζονται με βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, φθορές και αντίσταση.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου από χθες βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το αγροτικό μπλόκο. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, με την Τροχαία να πραγματοποιεί εκτροπές μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και μηχανημάτων, ενώ αναμένονται και νέες αφίξεις μέσα στην ημέρα.