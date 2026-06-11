Φάμελλος για ΕΛΑΣ και Τσίπρα: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στις εκλογές»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, επανέλαβε από το βήμα στο 7ο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ότι o ΣΥΡΙΖΑ βλέπει θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μία ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και ότι θα είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του/

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συμβάλλει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να δοθεί απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη, ανέφερε ακόμη», όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ.

Αναφορικά με τις εκλογές, απάντησε «Θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Θα εξελιχθεί η σχετική συζήτηση μέχρι τις εκλογές. Εμείς απαντάμε στην ελληνική κοινωνία που μας λέει "κάντε κάτι, βρείτε τα"».

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«Ξεκαθάρισα και αρνήθηκα κάθε σκέψη περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικούμε τη συνέχεια των ιδεών της Αριστεράς». Ενώ για το αν έχει κάνει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε: «Η συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα γίνεται μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις, όπως ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η προσωπική και πολιτική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ καλή, αλλά δεν γίνεται έτσι ο διάλογος».

Σχετικά με τον Παύλο Πολάκη ανέφερε «Στην Κεντρική Επιτροπή απορρίφθηκε η εισήγηση για plan B, όπως και η συζήτηση να πάμε σε προγραμματική σύγκλιση. Οποιοδήποτε εναλλακτικό σχέδιο στερεί την πίστη στο αρχικό. Είμαι αφοσιωμένος στο σχέδιο που αποφασίσαμε και αντιλαμβάνομαι και τι θέλουν οι πολίτες. Μία συζήτηση που αναιρεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν βοηθά τους πολίτες. Η αλλοίωση της απόφασης της ΚΕ, να είμαστε μαζί, δεν απαντά στην επιθυμία των πολιτών. Καλό είναι οι σύντροφοι να σεβαστούν την απόφαση και εργαστούν για την εφαρμογή της».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε στη κυβέρνηση αλλά και στον υπουργό Οικονομικών λέγοντας ότι δεν απαντά στα προβλήματα των πολιτών και προσέθεσε: «Κύριε Πιερρακάκη καταλαβαίνω ότι είστε σε μία κυβέρνηση της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά είστε υπουργός των Ελλήνων πολιτών και όχι των Funds και των servisers».

Αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός θέλει να τελειώσει μία συζήτηση με διαδικασία fast track για να εξυπηρετήσει κομματικές σκοπιμότητες»., δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.