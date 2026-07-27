Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε, μέσω social media, πως εγγράφεται σήμερα, Δευτέρα (27/07), στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία» ανέφερε, αναρτώντας σχετικό βίντεο.

«Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί» επεσήμανε ο ίδιος.



Ο Γιώργος Καραμέρος είχε προαναγγείλει τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα κατά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είχε δηλώσει ότι η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. «δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική του στήριξη στο νέο κόμμα παρέμενε ενισχυμένη.