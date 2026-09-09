Στις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έλεγχος για το ιατρείο όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον, ο Υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του καλλιτέχνη και στους χιλιάδες φίλους του.

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«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

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Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του», αναφέρει στην ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Καταθέτει στην Ασφάλεια ο γιατρός της κλινικής

Την ίδια στιγμή, στην ασφάλεια καταθέτει ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γιατρός καταθέτει όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή καθώς διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν φτάσει λίγο μετά τις 19:00 στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι ωστόσο το ιατρείο ήταν κλειστό και δεν είχαν καταφέρει να μπουν στο κτίριο.

Ενώ, αστυνομικοί μετέβησαν και στο νοσοκομείο «Ελπίς» προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.