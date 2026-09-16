Στα έδρανα της Βουλής, βρέθηκε ξανά μετά από μήνες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς απουσίαζε λόγω της σοβαρής περιπέτειας με την υγεία του.
«Καλώς ήρθες Γιώργο, σιδερένιος. Πιστεύω πως όλοι χαιρόμαστε που σε ξαναέχουμε μαζί μας, καλή δύναμη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον συνεργάτη του, καθώς τον υποδέχθηκε θερμά από το βήμα της Βουλής, ενόψει της ομιλίας του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
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Λίγο νωρίτερα, τον Γιώργο Μυλωνάκη είχε καλωσορίσει και ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Αναθεώρησης, βουλευτής Μάκης Βορίδης, αναφέροντας:
«Εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές, δυστυχώς, καλλιεργείται και εντός της Βουλής».
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