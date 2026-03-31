Χατζηδάκης: «Δεν είναι ώρα για εκλογές, έχουμε να ασχοληθούμε με δύσκολα θέματα» - Τι είπε για Τέμπη και Μέση Ανατολή

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απάντησε σήμερα (31/2) στα σενάρια πρόωρων εκλογών, ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στα θέματα της επικαιρότητας όπως τη δίκη των Τεμπών και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, για τις εκλογές, νωρίτερα από το 2027, δήλωσε: «Η χώρα δεν χρειάζεται αυτή την ώρα εκλογές, για δύο λόγους πέρα από τους θεσμικούς που σχετίζονται με τη λήξη της τετραετίας. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης και δεν θα ήταν υπεύθυνο να πάμε σε εκλογές την ώρα που χρειάζονται περαιτέρω χειρισμοί στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το καλοκαίρι, με αρκετές εκκρεμότητες, τις οποίες πρέπει να «τρέξουν» τα υπουργεία και η δημόσια διοίκηση. Συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε και αρκετά δύσκολα θέματα να ασχοληθούμε.

Αυτή είναι η άποψή μου, η οποία είναι και η άποψη του πρωθυπουργού».

Χατζηδάκης για δίκη Τεμπών: «Αναγνωρίσαμε είναι ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία κατά την προσέλευση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφορικά με τη δίκη των Τεμπών δήλωσε: «Έγινε προετοιμασία για να έχουμε τη μεγαλύτερη αίθουσα που έχουμε πρακτικά στην Ελλάδα για να γίνει αυτή η δίκη.

Έχει εξασφαλιστεί ότι μπορεί να παρίστανται φυσικά όχι μόνο οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι αλλά και οι συγγενείς των θυμάτων. Υπάρχουν 580 θέσεις στα δύο επίπεδα.

Και εκείνο που επίσης αναγνωρίσαμε είναι ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία κατά την προσέλευση.

Κωστής Χατζηδάκης: Τι δήλωσε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι: «Αυτό που προέχει τώρα είναι να εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις αυτές. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και έχουμε στην άκρη κάποια χρήματα για να παρέμβουμε πάλι, αν χρειαστεί. Αυτή η κρίση όσο περισσότερο διαρκέσει θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ούτε να το υποβαθμίζουμε», τόνισε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι για τον ορατό ορίζοντα στη χώρα μας δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας καυσίμων. «Το φαινόμενο είναι δυναμικό αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Δεν βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα», ανέφερε.