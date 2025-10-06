Με το βλέμμα στην κοινωνία, όχι στο παρελθόν τα επόμενα βήματα Τσίπρα: Πότε ανοίγει τα χαρτιά του

Αναταραχή έχει προκαλέσει από το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο πολιτικό τοπίο η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωποι των κομμάτων αλλά και αναλυτές αναρωτιούνται -και δικαιολογημένα- ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού και πώς αυτό θα επηρεάσει την πολιτική πραγματικότητα της χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση ότι δεν αποσύρεται από την πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να συνομιλήσει με την κοινωνία, προαναγγέλλοντας ανοιχτές συναντήσεις και περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός νέου κινήματος με φρέσκα πρόσωπα, νέους ανθρώπους. Πιθανότατα και στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένα εκ των οποίων εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στις τελευταίες εκλογές.

Τσίπρας: Η αιφνιδιαστική έξοδος από τη Βουλή

Η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να εγκαταλείψει την έδρα του στη Βουλή προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Αν και πολλοί θεωρούσαν την παραίτηση αναμενόμενη, η χρονική στιγμή αιφνιδίασε ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ζητούσαν από τον Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τη στάση του αλλά δεν περίμεναν τόσο άμεση κίνηση.

Γιατί επισπεύστηκαν οι εξελίξεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα συνεχή μηνύματα που έφταναν στο επιτελείο του στην Αμαλίας τον ώθησαν να επιταχύνει τις αποφάσεις του. Η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος είχε φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να υπερασπιστεί για πολύ ακόμη τη ρητορική ότι όλα αυτά γίνονται «ερήμην του».

Διαβάστε ακόμα: Αλέξης Τσίπρας: Αλλάζει το πολιτικό τοπίο η παραίτηση του - Γιατί το έκανε τώρα

Έτσι, το πρωί επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής και απέστειλε την επιστολή παραίτησης.

Ο Τσίπρας έχει στο μυαλό του ως ορίζοντα το 2026, χρονιά κατά την οποία αναμένεται να ξεδιπλώσει πλήρως τα σχέδιά του για νέο κόμμα ή πολιτικό φορέα. Όπως σημειώνουν συνεργάτες του, ακόμη και αν οι εθνικές κάλπες στηθούν νωρίτερα, χρειάζεται χρόνος για την οργάνωση και τη συγκρότηση ενός νέου σχήματος.

«Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: «Παραιτούμαι από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση.

Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω (…) σύντομα να ταξιδέψουμε μαζί σε όμορφες θάλασσες».

Με τα «χέρια λυτά», όπως λένε συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει ανοιχτές συναντήσεις με πολίτες και την οργάνωση της ομάδας που θα τον πλαισιώσει στη νέα του πορεία. Το μέλλον θα δείξει αν και ποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα τον ακολουθήσουν στο μεγάλο βήμα.

Η έδρα στον Πειραιά

Τη θέση του Τσίπρα στην Α΄ Πειραιώς καταλαμβάνει ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος όμως θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Διαβάστε ακόμα: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει»: Πώς αντέδρασαν κόμματα και πολιτικός κόσμος για την παραίτηση Τσίπρα

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται σε 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά ενισχύεται σε 12, καθιστάμενη πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη.

Οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου

Η παραίτηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη χαρακτήρισε «κοινοβουλευτικά αδιάφορη», σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε ουσιαστική παρουσία στη Βουλή τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε με αιχμηρό τόνο, μιλώντας για «πέμπτη διάσπαση» και τονίζοντας ότι η ανατροπή της κυβέρνησης απαιτεί ξεκάθαρους στόχους και γραμμή σύγκρουσης.

Διαβάστε ακόμα: Πορτοσάλτε για Τσίπρα: «Αποφάσισε τέρμα η τεμπελιά με πληρωμή» - «Ναι, οι άλλοι ιδρώνουν τη φανέλα»

Ο Χρήστος Γιαννούλης είδε την παραίτηση ως προσωπική επιλογή και πιθανό προοίμιο για το πολιτικό μέλλον του Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι «ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

Στον αντίποδα, ο Δημήτρης Καιρίδης από τη ΝΔ εκτίμησε ότι ο Τσίπρας «βάζει ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ επέκρινε την έλλειψη αυτοκριτικής για τα γεγονότα του 2015. Τέλος, ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε την απόφαση σεβαστή, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας και την απόρριψη της λογικής των «Μεσσιών» στην πολιτική.