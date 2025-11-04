Χρυσοχοΐδης: «Αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα - Θέλουμε πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «παραλογισμό σε όλο του το μεγαλείο» το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» ενώ αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση του πλαισίου, αστυνομικά και δικαστικά, για φαινόμενα τέτοιου είδους όπως και για την οπλοκατοχή.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε την ενίσχυση του παραρτήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο νησί, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία της αστυνομίας σε κάθε περιοχή, που θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες, υπερασπίστηκε την αστυνομία σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες ότι δεν κινήθηκε όπως έπρεπε, ώστε να προλάβει την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ενώ άφησε αιχμές για την τοπική αυτοδιοίκηση και το ρόλο της για τις καταστάσεις παραβατικότητας που διαιωνίζονται στην Κρήτη, μίλησε για «ανοχή του κακού» και τόνισε ότι «θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός τόνισε ότι, «πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη υπηρεσία, η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του εγκλήματος στην Κρήτη, αλλά όχι στη λογική απλώς των εφόδων και των επιχειρήσεων, αλλά στη λογική της διείσδυσης στο οργανωμένο έγκλημα, διότι περί αυτού πρόκειται... δείτε τα ποινικά μητρώα όλων αυτών.

Είναι ναρκωτικά, ζωοκλοπές, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καταπατήσεις και εκβίαση… εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμη αυστηρότεροι, ακόμη αποτελεσματικότεροι και ακόμη ικανότεροι, γι' αυτό χρειάζονται νέα βήματα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα με την Κρήτη πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία έχει δύο πτυχές. Το ένα είναι οι αντιλήψεις, οι οποίες καλλιεργούνται εδώ και αιώνες. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, χρειάζεται αλλαγή αντιλήψεων και αυτό «είναι δουλειά των πολιτικών, των νομοθετών όλων μας, των πολιτικών να αλλάξουμε μέσα από τα σχολεία, την οικογένεια, την αυτοδιοίκηση τις κοινωνικές αντιλήψεις».

Το δεύτερο είναι η εγκληματικότητα και αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. «Εδώ πρέπει να γίνουμε εμείς, η αστυνομία, ακόμα αυστηρότερη, ακόμα αποτελεσματικότερη και ακόμα ικανότερη, γι' αυτό χρειάζονται νέα βήματα» και ταυτόχρονα να γίνει αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή.

«Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε ακόμη ένα βήμα, να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο και να γίνουμε ικανότεροι στη σύλληψη και την εξάρθρωση όλων αυτών των εγκληματικών οργανώσεων», σημείωσε ο υπουργός και συμπλήρωσε:

«Είμαι υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα. Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία. Όπως, παραείναι γενικώς χαλαρές οι δικαστικές αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Θα δημοσιεύσει η τοπική αστυνομία της Κρήτης {τα στοιχεία} που έχει συλλάβει εκατοντάδες πολίτες για τις λεγόμενες μπαλωθιές».

Για το ρόλο των τοπικών φορέων ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε:

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα δίνει η αστυνομία μόνη της. Όλη αυτή η ανοχή αν θέλετε απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Μόνη της η αστυνομία για τις ζωοκλοπές. Και προσπαθούν ορισμένοι φιλότιμοι δήμαρχοι να βοηθήσουν. Αλλά, δυστυχώς όλα είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί δεν συμμετέχει κανείς. Όλοι βρίσκουν δυσκολίες. Και βγαίνει μόνη της η αστυνομία να διαχειρίζεται τα πρόβατα και τα ζώα. Ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια, ας επικεντρώσουμε εμείς οι πολιτικοί τις δράσεις μας στην εξάλειψη φαινομένων, τα οποία ταλαιπωρούν τις κοινωνίες, ταλαιπωρούν τη χώρα σαν κι' αυτά τα ζητήματα της Κρήτης και απ' την άλλη πλευρά εμείς δεσμευόμαστε να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι στην καταπολέμηση του εγκλήματος».

Πάνω στο ίδιο θέμα πρόσθεσε ότι «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανειλημμένως έχει πάρει θέση και έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη, αλλά το πρόβλημα κρύβεται κάτω από το χαλί. Εγώ βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάθε μέρα μαζί με τους ανθρώπους αυτούς είναι κυρίως οι αυτοδικητικοί. Σε κάθε χωριό υπάρχει ένας πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, υπάρχουν όλοι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα αυτό όμως χρειάζεται μια συνολική εκστρατεία. Όταν έχει ένα κακό, κυρίως οι πιο πολλοί το ανέχονται, λίγοι συμμετέχουν. Όσοι το ανέχονται σιγά σιγά με τα χρόνια αντιλαμβάνονται, ενσωματώνονται στην ανοχή του, αυτό είναι το πρόβλημα», επεσήμανε ο υπουργός.

Αναφορικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης στα Βορίζια, ο υπουργός σημείωσε ότι με πολύ επιμέλεια η τοπικές αρχές μαζί με το «ελληνικό FBI», διαμορφώνουν τη δικογραφία ώστε να συμπεριλάβει όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την υπόθεση και φαίνεται ότι είναι αρκετοί. «Φαίνεται ότι η αστυνομία διεισδύει μέσα από τις έρευνες και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων συμμέτοχων οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα», ανέφερε ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης: Δημογλίδου για Βορίζια: «Τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων στο φονικό - Η ΕΛΑΣ θα παραμείνει όσο χρειαστεί»

Χρυσοχοϊδης: «Θέλουμε πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς»

Παράλληλα, στη συνέντευξή του, ο κ. Χρυσοχοϊδης προανήγγειλε μέτρα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας. «Θέλουμε ικανότερες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αυτό που κάνουμε τον τελευταίο καιρό και έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε σημαντικά την εγκληματικότητα και να έχει επιτυχίες η αστυνομία», είπε σχετικά.

Και συμπλήρωσε: «Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσω μια σειρά από πράγματα που αφορούν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την αστυνόμευση και ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας σε κάθε περιοχή και ο ρόλος της στην αντιμετώπιση και εξιχνίαση των εγκλημάτων».

Χρυσοχοϊδης για ΒΟΑΚ, δολοφονία Λάλα και τροχαία

Στη συνέντευξη ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης:

Στα ατυχήματα στον ΒΟΑΚ, για τα οποία σημείωσε πως, φέτος δεν έχει ατυχήματα. «Αυτό είναι μοναδικό και οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον στην Τροχαία και δεύτερον στις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στον δρόμο».

Σχετικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, στην Αράχωβα το περασμένο Σάββατο σημείωσε πως η αστυνομία -για πρώτη φορά στην ιστορία της- τα δύο τελευταία χρόνια έχει εξιχνιάσει όλες τις υποθέσεις των δολοφονιών των ανθρώπων της νύχτας και πως οι δράστες έχουν συλληφθεί και πολλοί από αυτούς έχουν καταδικαστεί.

Σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα τόνισε πως, «φέτος -μετά από αγώνα που γίνεται από πολλές πλευρές και με τον Νέο ΚΟΚ και τους εντατικούς ελέγχους που κάνει η Τροχαία- τείνει να διαμορφωθεί ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή στο δεκάμηνο, Ιανουάριος-Οκτώβριος του 2025, έχουμε 460 νεκρούς σε σχέση με τους 566, το 2024 και 516 το 2023. Και στην Αττική, οι νεκροί το 2024 ήταν 145, ενώ φέτος είναι 84. Περιττό να σας πω ότι υπάρχει κατακόρυφη αύξηση στους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σχεδόν διπλασιασμός των ελέγχων σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι».

Διαβάστε επίσης: Αράχωβα: Ακρίβεια επαγγελματία στα χτυπήματα και η ΕΛΑΣ στο κατόπι του πληροφοριοδότη

Θετικά είναι και τα αποτελέσματα των ελέγχων για παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνη οδήγηση και μη χρήση κράνους, καθώς όπως είπε πλέον φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα όλοι οι δικυκλιστές φορούν κράνος. «Σπάνια βλέπεις κάποιον χωρίς κράνος», σημείωσε.

Σύντομα θα χρησιμοποιηθούν και οι body κάμερες στις στολές των αστυνομικών όπως και σε περιπολικά, καθώς, όπως είπε ο υπουργός, εγκρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μια νομοθετική ρύθμιση, η ψήφιση της οποίας εκκρεμεί στη Βουλή, προκειμένου όλα να γίνουν σωστά, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλά προσωπικά δεδομένα.

Τέλος, θέμα ημερών χαρακτήρισε την εφαρμογή του σχεδίου για τις περιπολίες των αστυνομικών στους καταυλισμούς των Ρομά, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.