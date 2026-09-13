Η Άννα Διαμαντοπούλου στο Reader: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα σοβαρό, ρεαλιστικό και οραματικό πρόγραμμα»

Η Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε στο περίπτερο του Reader.gr στην 90η ΔΕΘ και εξήγησε για ποιους λόγους οι πολίτες πρέπει να εμπιστευθούν το ΠΑΣΟΚ.

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-Κινάλ τοποθετήθηκε αρχικά για το ζήτημα της ακρίβειας, λέγοντας:

«Αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση με την ακρίβεια, είναι μία πλατφόρμα να ψάχνει μόνος του ο πολίτης να βρει το φτηνό που θέλει να πάρει και να κάνει μία συμφωνία "κυρίων", γιατί δεν είναι δυνατόν να ζητάς από τον ιδιωτικό τομέα να κατεβάσει τις τιμές από όποια προϊόντα θέλει, όποτε θέλει, σε όσα προϊόντα θέλει και όποιος θέλει από τον ιδιωτικό τομέα.

Αν σκεφτούμε ότι πάνε για δίμηνο, είναι μία ιστορία να σπρώξουμε να φύγει η έκθεση

Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα πολλών πολιτικών. Παίζουν ρόλο η διεθνής κατάσταση, το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ αλλά η ακρίβεια δεν διαδίδεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Εδώ έχουμε τα εξής θεμελιακά ζητήματα:

Η ενέργεια. Η ενεργειακή πολιτική, ναι μεν ανεβαίνει το φυσικό αέριο αλλά στην Ελλάδα ανεβαίνει υπέρμετρα γιατί η ενεργειακή μας πολιτική έχει γίνει με έναν τρόπο που καταλήγει σε ολιγοπώλια που με τη συγκεκριμένη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας ο συνδυασμός αυτός, οδηγεί σε πολύ ακριβότερες τιμές στην Ελλάδα απότι στην υπόλοιπη Ευρώπη,.

Έχοθμε μιλήσει για την δημοκρατία της ενέργειας.

Βρέθηκα στην Πέλλα. Στη Σκύδρα η δήμαρχος έχει κάνει πάρκο φωτοβολταϊκό. Αυτό το πάρκο δεν το συνδέουν με το κεντρικό δίκτυο. Στον αγροτικό σύλλογο 4 αγρότες μου έδειξαμ πώς έκαναν φωτοβολταϊκά. Επένδυσαν και δεν συνδέονται. Είναι μια βαθιά διαφορετική πολιτική.

Διαβάστε επίσης: Ο Μιχάλης Κατρίνης στο Reader: «Χρειάζεται ενεργητική διπλωματία στα ελληνοτουρκικά και επιβολή κυρώσεων»

Στο θέμα της τράπεζας: Γιατί είναι τόσο ακριβό το χρήμα στην Ελλάδα; Γιατί παίρνεις χρήματα με ψηλά επιτόκια και βάζεις τα χρήματά σου με ελάχιστα επιτόκια; Γιατί συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα; Γιατί είναι τόσο μεγάλες οι προμήθειες; Άρα ένα θέμα είναι οι αλλαγές στον τραπεζικό τομέα.

Πάω στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι έλεγχοι είναι πολύ λίγοι, τα πρόστιμα που μπαίνουν εκδικάζονται μετά από χρόνια. Θέλουμε μία συνολική αλλαγή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Εάν ανεβούν κι άλλο οι τιμές, δεν γίνεται να μην μειώσουμε τον φόρο κατανάλωσης. Θα πρέπει να ανακοινώσουμε μία λίστα με είδη διατροφής.

Και αν αυτό θα είναι πρόβλημα για τα δημοσιονομικά, το να μην έχουμε τόσο τεράστια αποτελέσματα στον δημοσιονομικό μας χώρο, είναι ουσιαστικό να πούμε ότι θα έχουμε τα πλεονάσματα που χρειάζονται και θα μπορέσει να ανακουφιστεί ο κόσμος με χαμηλότερες τιμές στα τρόφιμα.»

Διαμαντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ βάζει το συμφέρον της χώρας πάνω από το κομματικό»

Η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε στο ερώτημα «γιατί να εμπιστευθεί ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί να μην το εμπιστευθεί;» και εξήγησε:

«Είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, με λάθη αλλά και με πολύ μεγάλο έργο. Έχει αφήσει πίσω του μεγάλο έργο και για την Περιφέρεια και για τα αστικά κέντρα. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, η Αυτοδιοίκηση, το οικογενειακό δίκαιο, ο ρόλος της γυναίκας.

Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε σε δύσκολες στιγμές ότι βάζει το συμφέρον της χώρας πάνω από το κομματικό. Ούτε η ΝΔ μπορεί να το αποδείξει με το "θα σκίσω τα μνημόνια" ούτε ο Τσίπρας με το "ένα νόμο και ένα άρθρο".

Επίσης το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μία σοβαρή ανανέωση και μπορεί να συνδυάσει στελέχη με εμπειρία και με νέους ανθρώπους.

Και τέλος, το πρόγραμμά μας. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ σοβαρό ρεαλιστικό και οραματικό πρόγραμμα».



