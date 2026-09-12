Ο Μιχάλης Κατρίνης στο Reader: «Χρειάζεται ενεργητική διπλωματία στα ελληνοτουρκικά και επιβολή κυρώσεων»

Ο Μιχάλης Κατρίνης, μίλησε στο περίπτερο του Reader.gr στην 90η ΔΕΘ, για το ποιο θεωρεί το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης καθώς και για το τι θα έκανε σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, αν ήταν στην εξουσία.

Μιλώντας στο μικρόφωνο του Reader.gr, ο βουλευτής Ηλείας του κόμματος τόνισε:

«Το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες είναι η γενικευμένη ανασφάλεια και η ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έγινε αισχροκέρδεια και εδώ και 5 χρόνια διαβρώνει τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς τα δήθεν μέτρα της κυβέρνησης να έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Έχουμε έναν πληθωρισμό που έχει ξεπεράσει το 40% συσσωρευτικά, χωρίς οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις να είναι εφάμιλλοι, όλα ακριβαίνουν στην Ελλάδα, περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

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Ο κόσμος είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στην αισχροκέρδεια που επιτρέπει στα καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, σε ό,τι τιμολογείται στη χώρα, να βγάζουν εκπληκτικά υπερκέρδη.

Τα νούμερα ζαλίζουν και η κυβέρνηση λέει θα κάνει συμφωνία κυρίων με τους ειδικούς των σούπερ μάρκετ και θα μειωθούν οι τιμές. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει λύσεις που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και πλέον ο λαός έχει την τύχη στα χέρια του για να δει καλύτερες μέρες για τον ίδιο».

Κατρίνης για ελληνοτουρκικά: «Χρειάζεται ενεργητική διπλωματία»

Σε ερώτηση για το τι θα έκανε διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ σήμερα αν ήταν στην εξουσία στο θέμα των ελληνοτουρκικών, ο κ. Κατρίνης απάντησε:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν σε εφησυχασμό ότι με τη Διακήρυξη των Αθηνών τα θέματα λύθηκαν ως δια μαγείας και ότι δεν υπάρχει ένταση με την Τουρκία, κάτι που καταρρίφθηκε.

Εμείς μιλούσαμε από την υπογραφή της Διακήρυξης ότι θα πρέπει να τονίζεται η επιθετική στάση και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Ότι δεν πρέπει η Τουρκία να ξεπλυθεί στην πράξη και έναντι των συμμάχων στο ΝΑΤΟ (βλ. F35) και έναντι των Ευρωπαίων εταίρων που ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει μεν για το SAFE αλλά υπογράφει η μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες συμφωνίες με τουρκιές εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού.

Μία ενεργητική διπλωματία με πρωτοβουλίες, που χτυπά το χέρι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ζητά επιβολή κυρώσεων και όχι απλά νουθεσίες και ρηματικές ανακοινώσεις.

Είναι αναποτελεσματικά και το είδαμε με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την πρόθεση της Τουρκίας να ψηφίσει στην Εθνοσυνέλευση το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας».

Βλέπουμε πολύ αργά αντανακλαστικά, έλλειψη συμμαχιών και πρωτοβουλιών, αναποτελεσματικότητα εξωτερική πολιτικής. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, Μεσόγειο, ΕΕ, με συμμάχους και εταίρους και θα έθετε τα ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση, θα ζητούσε επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία που δεν έχει σταματήσει να είναι ένας διεθνής ταραξίας.»