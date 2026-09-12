Λευτέρης Καρχιμάκης στο Reader: «Το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτοδύναμος πολίτης τώρα»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Reader.gr κατά τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ και μίλησε για το όραμα του κόμματος για την κοινωνία και τους πολίτες.

Ξεκίνησε ωστόσο την τοποθέτησή του, σχολιάζοντας την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ακούσαμε τιμοκαταλόγους και από τους δύο. Αλλά αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι ένας ακόμα τιμοκατάλογος.»

Στη συνέχεια, μίλησε για το όραμα του ΠΑΣΟΚ που «ξεκινά από τη ζώσα πραγματικότητα, η οποία είναι ότι οι άνθρωποι που τα έκαναν όλα σωστά, σήμερα δεν μπορούν να ελπίσουν, ασφυκτιούν και νιώθουν αποκλεισμένοι. Κατά την περίοδο της κρίσης, είπαμε στους ανθρώπους σφίχτε το ζωνάρι και μετά όλα θα γίνουν καλύτερα.

Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν προϊόντα, τα οποία για χρόνια ήταν στο καλάθι του μήνα, τα βγάζουν από το ράφι, το ξανασκέφτονται και τα βάζουν πίσω.

Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας από το Καματερό, ο οποίος μετά από γενιές στην οικογένειά του με οικογενειακή επιχείρηση δεν τα βγάζει πέρα και σκέφτεται να την κλείσει.

Ο νέος που του είπαν σπούδασε, "δούλεψε και θα ζήσεις καλύτερα από τους γονείς σου" και σήμερα στα 30-35 του, ζει στο παιδικό του δωμάτιο.

Οι άνθρωποι που κάνουν την επιλογή να συγκατοικούν με κάποιον που δεν είναι βέβαιοι για το αν είναι ο άνθρωπος της ζωής τους για να μοιραστούν το νοίκι. Αυτό είναι πρόβλημα.

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Καρχιμάκης: Το όραμα του ΠΑΣΟΚ και τα τρία σκέλη

Η ΝΔ και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις τι λένε σε αυτό; "θα στάξω επιδόματα". Άπλωσε το χέρι κ γω αν μπορέσω κάτι θα δεήσω να σου δώσω. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο σε αυτόν τον τόπο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να στέκονται στα δύο τους πόδια, να παράγουν και να είναι αυτοδύναμοι ως πολίτες. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτοδύναμος πολίτης τώρα, που έχει τρία σκέλη:

Μείωση του κόστους ζωής: ακρίβεια στο ράφι, ενοίκια, ενέργεια.

Οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας: Να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τον πλούτο. Ακούω παραγωγική ανασυγκρότηση. Ποτέ δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα περιεχόμενο σε αυτόν τον όρο. Το ΠΑΣΟΚ δίνει περιεχόμενο. Πώς; με τα 12 περιφερειακά του συνέδρια, πήγαμε σε κάθε περιοχή της χώρας, μιλήσαμε με ανθρώπους της εργασίας, της αγοράς, με επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, που δεν είναι όλοι ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό είναι το χρέος μίας εν δυνάμει κυβέρνησης, να μιλήσει με όλους τους Έλληνες όχι τα δικά της παιδιά όπως κάνει η κυβέρνηση.

Φτιάξαμε 12 διαφορετικά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης μαζί με αυτό μία νέα περιφερειακή τράπεζα που προτείνουμε, η οποία θα μαζέψει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγικού τύπου και τη διασύνδεσή τους σε κάθε περιφέρεια και μεταξύ περιφερειών.

Ταυτόχρονα παίρνουμε το απόστημα του Υπερταμείου, αυτό το εργαλείο ξεπουλήματος του εθνικού πλούτου που έφτιαξε ο Τσίπρας, το εντάσσουμε στον όμιλο και από Ταμείο Ξεπουλήματος γίνεται ένας μηχανισμός ανάπτυξης για τη χώρα, ένα νέο ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αξιοπρέπεια του να σχεδιάσεις το μέλλον το δικό σου και των παιδιών σου. Δηλαδή ισχυρό κοινωνικό κράτος, με καλό σχολείο στην περιφέρεια, καλές δομές υγείας.

Κοινωνικό κράτος που φροντίζει για τον χρόνο και την ποιότητα στη ζωή των πολιτών παντού. Να μην έχουν το existential dread του μέλλοντος που μαστίζει τη γενιά μας.»

Καταλήγοντας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης αποκάλυψε ποιο είναι το σημείο στη Θεσσαλονίκη που επισκέπτεται κάθε φορά:

«Είμαι καλοφαγάς, από φοιτητής μου άρεσε η πίτσα του ενός ευρώ, των δύο ευρώ στη συνέχεια, πίσω από τη Ροτόντα, μετά τα φοιτητικά πάρτι!».



