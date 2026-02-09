Η απουσία ζέσης στο ΑΣΣ, η μπηχτή Τσίπρα στην Καρυστιανού και ο γαλανόλευκος πίδακας της Γενεύης 

Χωρίς πολλές προσδοκίες θα γίνει την Τετάρτη (11/02) που μας έρχεται το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα. Γενικώς, αυτό που λένε από το Μαξίμου είναι ότι το κάνουμε γιατί πρέπει και δεν πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι δεν μιλάμε, αλλά στο δια ταύτα δεν υπάρχει, παρά τη μυθολογία που αναπτύσσεται. Γενικώς, το πρόγραμμα ξεκινά από το μεσημέρι και μετά, οι δηλώσεις προγραμματίζονται για νωρίς το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά ο Μητσοτάκης θα φύγει απευθείας για το Βέλγιο, καθώς την επομένη προγραμματίζεται η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στο κάστρο του Alden Biesen. Πάντως, μέσα στο ΣΚ δεν έγινε ιδιαίτερη πρόοδος ως προς την ατζέντα της συνάντησης και αυτό δείχνει την απουσία... ζέσης. Σήμερα (09/02), Γεραπετρίτης και Φιντάν αναμένεται να συνεννοηθούν πάντως ως προς τη θεματολογία, τους υπουργούς που θα μετάσχουν και τις διμερείς συμφωνίες ή τα μνημόνια συνεργασίας που θα υπογραφούν για να φανεί ότι κάτι κινείται, τουλάχιστον στη θετική ατζέντα.

Επανίδρυση τώρα!

Αίσθηση μου προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση του συνδικαλιστικου του ΠΑΣΟΚ μετά την παραίτηση Παναγόπουλου που κάνουν λόγο για ανάγκη θεσμικών τομών στο καθεστώς λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και μάλιστα λένε ότι θα πρέπει να επανιδρυθεί και η ΠΑΣΚΕ, η παράταξη που πρόσκειται στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι προφανές ότι η μη παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ έχει φουντώσει τους ψιθύρους στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς ο κ. Παναγόπουλος είναι εδώ και καιρο σε ρήξη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίον δεν είχε και ποτέ ιδιαίτερα θερμές σχέσεις.

Η μπηχτή του Τσίπρα στην Καρυστιανού

Μην μου πείτε πως δεν σας τα έχω γράψει, γιατί σας τα είχα γράψει πρώτος. Είχα πει εδώ και τρεις εβδομάδες πως ο Τσίπρας έχει αποφασίσει να απαντήσει στην Καρυστιανού που του είχε επιτεθεί προσωπικά και ο πρώην Πρωθυπουργός το έκανε στην τελευταία του παρουσία στα Γιάννενα για την «Ιθάκη». Εκεί είπε πως «αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς». Ονομαστική αναφορά δεν έκανε στην Καρυστιανού. Αλλά βρήκε ωραία ευκαιρία να αντιπαρατεθεί πολιτικά. Τώρα το ποιος θα καταφέρει να πάρει περισσότερους ψηφοφόρους θα το δούμε στην πορεία. Το λέω διότι και οι δυο ψαρεύουν αρκετά από ένα αντισυστημικό κομμάτι ψηφοφόρων.

Μάχη στα νότια

Στο ΠΑΣΟΚ η μάχη που θα δώσει η Άννα Διαμαντοπούλου απέναντι στον Παύλο Χρηστίδη θεωρείται πως υπό όρους θα μπορούσε να ευνοήσει το κόμμα, αφού και οι δυο μπορεί να φέρουν ψήφους. Εγώ πάντως δεν θα άφηνα απέξω και την περίπτωση του Χρήστου Κακλαμάνη, υιού του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Κακλαμάνη που θα κατέβει επίσης στα νότια και θεωρώ πως και γκελ κάνει και ένα ιστορικό όνομα φέρει.

Κεντροαριστερή μάζωξη στη Μυτιλήνη

Πολλές ζυμώσεις γίνονται στην Κεντροαριστερά αυτές τις μέρες. Μετά τη σαββατιάτικη εκδήλωση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τα κόκκινα δάνεια και μετείχαν ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τώρα έρχεται η ώρα μιας εκδήλωση για τη νησιωτικότητα που θα γίνει στη Μυτιλήνη το άλλο Σάββατο, του Αγίου Βαλεντίνου. Θέμα η νησιωτικότητα και η εθνική αναπτυξιακή πολιτική, με διοργανωτές τρία Ινστιτούτα, το ΕΝΑ, το Νίκος Πουλαντζάς και το ΙΝΕΡΠΟΣΤ. Στο πάνελ θα μετέχουν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης που ήταν το Σάββατο στα Γιάννενα με τον Τσίπρα, θα συντονίζει η Λούκα Κατσέλη, ενώ στην εκδήλωση θα είναι παρών και ο Χάρης Δούκας. Και κάποιος ακόμα από το ΠΑΣΟΚ λογικά. Πάντως, μέλι-μέλι και από τηγανίτα τίποτα…

Στα χρώματα της Ελλάδας ο πίδακας στη Γενεύη

Σήμερα θα εορταστεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο η ημέρα της ελληνικής γλώσσας και ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη στην Ευρώπη, θα φωταγωγηθεί στα ελληνικά χρώματα για να τιμήσει τη χώρα μας. Ο εμβληματικός πίδακας της Γενεύης – Jet d’Eau θα φωταγωγηθεί για πρώτη φορά στα εθνικά χρώματα της Ελλάδας! Από τη δύση του ηλίου έως τις 22:30, το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, που εκτοξεύει νερό σε ύψος 140 μέτρων, θα «ντυθεί» στα γαλανόλευκα και θα είναι ορατό από κάθε σημείο της Γενεύης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα πολιτισμού, φιλίας και κοινών αξιών. Η στήλη παρακολουθεί την ωραία δουλειά που γίνεται μεθοδικά τα τελευταία χρόνια στη Γενεύη από το Προξενείο και αν μη τι άλλο, οι δράσεις αυτές πρέπει να αναδεικνύονται.