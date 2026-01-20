Βασική πολιτική είδηση έγινε χθες η ατάκα της Καρυστιανού ότι το θέμα των αμβλώσεων είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης που πρέπει να γίνει στην κοινωνία. Προφανώς καμία τέτοια συζήτηση δεν πρέπει να γίνει, καθώς το θέμα έχει τελειώσει από το 1986, όταν νομοθετήθηκε το δικαίωμα στην άμβλωση. Όμως προφανώς η κ. Καρυστιανού τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται ως προς τις πραγματικές της θέσεις και απόψεις για όλα τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως, η γυναίκα δεν κρυβόταν, καθώς τον Δεκέμβριο είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση και είχε τοποθετηθεί εναντίον του προσωπικού αριθμού που έχουν πλέον οι πολίτες.

Η γυναίκα έχει τις θέσεις και τις απόψεις της Νίκης σε μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων και αυτό δεν είναι κακό, δικαίωμά της. Πολλοί, ειδικά στα αριστερά του πολιτικού χάρτη, νόμιζαν ότι η Καρυστιανού ήταν κάποια πασιονάρια του αγώνα, ενώ η γυναίκα στην πραγματικότητα έχει πολλές θέσεις που την κατατάσσουν ως και στην ακροδεξιά.

Πέρασμα σε όλους

Βεβαίως, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις η Καρυστιανού έχει πέρασμα σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Ειδικά στα μικρά κόμματα, τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Βελόπουλο και ΝΙΚΗ μπορεί να λεηλατήσει έως και τη μισή εκλογική τους βάση. Τα πράγματα είναι διαφορετικά στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ που όμως και αυτά έχουν διαρροές προς την Καρυστιανού, τουλάχιστον ως τώρα. Διότι με δηλώσεις όπως αυτές για την άμβλωση, αλλά και άλλες που θα γίνουν σε συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν θα υπάρχει κόσμος που θα απομακρυνθεί.

Ασίστ στον Τσίπρα;

Μιας και έλεγα για την Καρυστιανού πάντως έμπειρος δημοσκόπος που δεν έχει ενθουσιαστεί με την επίδοση του κόμματος Τσίπρα μέχρι αυτήν την ώρα και με τη δυναμική που έχει αναπτύξει, μου έλεγε ότι μπορεί η αποκάλυψη των δεξιών θέσεων της Καρυστιανού να λειτουργήσει ως ασίστ στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, ιδίως στους αριστερόστροφους ψηφοφόρους, οι οποίοι ξενίζονται από απόψεις, όπως αυτή που ακούστηκε για τις αμβλώσεις.

Μήπως δεν μπορεί;

Έτερος δημοσκόπος, με μεγάλη εμπειρία σε εθνικές εκλογές παρατηρούσε ότι η Καρυστιανού μέχρι στιγμής δεν πείθει ότι έχει την στόφα ενός πολιτικού. Ότι δηλαδή έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τη συμπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας αλλά την ίδια στιγμή δεν καταφέρνει να σταθεί πολιτικά. Και πως επειδή οι εκλογές αργούν κι απέχουμε ακόμη 15 τουλάχιστον μήνες, είναι αρκετός ο χρόνος ώστε να φθαρεί – ειδικά εάν εκπέμψει τέτοιου είδους αναχρονιστικές απόψεις. Εκτός εάν πέσουν πάνω της ειδικοί, αντίστοιχοι με αυτούς που έπεσαν επάνω στον Στέφανο. Κι εκεί πάντως, το έργο έληξε άδοξα.

Από το Νταβός στις Βρυξέλλες

Πυκνό πρόγραμμα διεθνών επαφών είχε προγραμματίσει στο Νταβός Πέμπτη και Παρασκευή ο Μητσοτάκης, όμως ο Τραμπ και οι σχεδιασμοί του για τη Γροιλανδία κινητοποίησαν τους Ευρωπαίους που έβαλαν Σύνοδο Κορυφής των ηγετών με φυσική παρουσία κατά πάσα πιθανότητα το βράδυ της Πέμπτης. Το βασικό πρόγραμμα δημοσίων εμφανίσεων του Μητσοτάκη βεβαίως είναι το πρωί της Πέμπτης, με συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ και πάνελ στο Φόρουμ, οπότε λογικά από εκεί θα πάρει το αεροπλάνο του και θα πετάξει για Βρυξέλλες.

Στο ECOFIN τα δύσκολα

Χθες χτύπησε για πρώτη φορά το καμπανάκι της συνεδρίασης του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης που σε δήλωσή του έκανε λόγο για ανάγκη ευρωπαϊκής ενότητας για την απάντηση στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Σήμερα πάντως θα είναι τα δύσκολα, αφού στη συνεδρίαση του ECOFIN όπου συμμετέχει και η Δανία θα γίνει σκληρή συζήτηση για το θέμα της ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στις απειλές Τραμπ.

Βγαίνουν τα μαχαίρια στο ΠΑΣΟΚ

Χθες σας έγραφα για τη δύσκολη συνύπαρξη των κορυφαίων στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα τα πουν στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που πρέπει να καταλήξει σε βασικά ζητήματα όπως η ημερομηνία του συνεδρίου και ο τρόπος επιλογής υποψήφιων βουλευτών. Ο Δούκας εμμένει στο ότι πρέπει να αποκλειστεί με απόφαση Συνεδρίου η συνεργασία με τη ΝΔ. Ο Ανδρουλάκης δεν συμφωνεί με την πρόταση για προκριματικές εκλογές στην ανάδειξη των υποψηφίων, με το σκεπτικό πως ο κομματικός μηχανισμός θα συντρίψει κάθε έναν που θα προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα. Ο Γερουλάνος εξακολουθεί να δηλώνει πως η βελόνα δεν κινείται και γενικά η ατμόσφαιρα είναι βαριά.

Το upgrade του Νοτίου Αιγαίου

Σήμερα, τα ρεκόρ στον τουρισμό δεν χτίζονται μόνο με υποδομές. Χτίζονται με στοχευμένη προβολή, με σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας και με μια διοίκηση που κατανοεί ότι η εικόνα της Περιφέρειας είναι κρίσιμο εργαλείο ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, αξιοποιεί συστηματικά τα νέα μέσα, τις διεθνείς πλατφόρμες και τα ψηφιακά δίκτυα για να μεταφέρει το μήνυμα εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις των επισκεπτών. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας δεν είναι επικοινωνιακός εντυπωσιασμός. Είναι αναπτυξιακή πολιτική με μετρήσιμα έσοδα. Και το σημαντικότερο: κινείται στα όρια της λογοδοσίας που ο ίδιος έχει θέσει με το «Θέλω να ξέρω». Διαφάνεια, εξωστρέφεια, δημόσια ενημέρωση. Έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη. Και έτσι ανεβαίνουν τα ρεκόρ.